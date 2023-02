Avant la rencontre européenne de mardi, le Brésilien a tenté de minimiser l'échange qu'il a eu avec Campos après la défaite à Monaco samedi

Vous traversez une période un peu moins faste avec quelques critiques. Comment vivez-vous cela ?

Je me sens très bien, physiquement et mentalement. Certains matchs, les choses ne vont pas très bien. Il y a aussi des matchs où vous voulez tout faire mais vous n'y arrivez pas. Les critiques sont légitimes, chacun a son avis, son point de vue. Je respecte. Je fais le maximum pour le club et pour l'équipe. Je le ferai jusqu'à la fin de la saison.





Avez-vous le sentiment que le PSG a la capacité de passer en mode Ligue des champions et de hausser son niveau ?

J’en ai la capacité et j'ai beaucoup de confiance en moi. J'ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités, mes qualités. Je pense être humble quand je souligne ses aspects. Nous sommes tous préparés pour ce choc, nous avons une super équipe pour faire un très bon match. Bien sûr que demain c’est un match nucléaire mais nous avons une très bonne équipe.





Depuis plusieurs saisons, on a le sentiment qu’il se passe toujours quelque chose au PSG. Comment expliquez-vous cela ?

Je n'ai pas d'explications. Je pense que ça arrive à tous les clubs des moments de difficulté. En tant qu'équipe, nous devons être unis, concentrés. Mais nous comme équipe, nous devons être unis et travailler pour améliorer la situation.





Pouvez-vous donner des nouvelles de Kylian Mbappé que vous avez côtoyé ce matin à l’entraînement ?



Kylian est un joueur important pour nous. C’est un crack, un grand joueur. Lorsque nous sommes tous les trois, nous nous sentons plus forts. J’espère qu’il peut jouer mais je ne sais pas exactement. Il m'a dit qu'il se sentait bien. Ce sont de bons signes.





La presse française a révélé un échange tendu avec Luis Campos à l’issue de la rencontre face à Monaco. Pouvez-vous nous donner votre version des faits ?

C'est arrivé mais c’était une petite discussion car nous n'étions pas d’accord. Ce n’est pas une discussion en mauvais terme. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous. Cela arrive même avec ma copine et nous continuons toujours. Le football ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect mais ça arrive d'avoir des discussions. Nous nous ne sommes pas habitués à perdre et quand il y a des défaites, bien sûr que ça nous perturbe. Ça fait partie du processus pour s'améliorer. Pour le vestiaire, c'est parfois des mensonges ce qui sort dans la presse et ça fait le tour du monde. C'est arrivé que des rumeurs sortent à des moments-clefs de la saison. Nous devons rechercher ce qu'il se passe, ce n'est pas normal que des sujets sortent dans la presse, ça doit rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. Quand il y a des infos comme ça, nous sommes fâchés. Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses, certaines sont vraies.





Aujourd’hui un joueur en activité qui a joué dans le championnat espagnol et italien a fait son coming out. Que pensez-vous de cela ?



Chacun est libre, les préjugés doivent être moins importants, que ça soit l'homophobie, le racisme, toute forme de discrimination. Je n'étais pas au courant. Mais chaque être humain doit être libre de faire ce qu'il veut.