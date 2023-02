Mercato PSG : Chelsea prêt à s'attaquer à Neymar ?

Au cours d'un déjeuner avec Nasser Al-Khelaïfi, le propriétaire de Chelsea aurait évoqué un éventuel transfert de Neymar l'été prochain.

La performance de Neymar face au Bayern Munich mardi soir n'arrange certainement pas l'image de l'international brésilien au Paris Saint-Germain. Critiqué depuis plusieurs semaines pour son niveau de jeu depuis la Coupe du monde 2022, le joueur de 31 ans est loin de faire l'unanimité et évidemment, de nouvelles rumeurs de départ ont vu le jour, et ce malgré le fait que l'ancien Barcelonais soit lié au PSG jusqu'en 2027.

Boehly aimerait attirer Neymar à Chelsea

Les dirigeants du club de la capitale ne seraient pas contre l'idée de s'en séparer cet été, au même titre que Lionel Messi, qui n'a quant à lui toujours pas prolongé. Et pour le Brésilien, des prétendants pourraient bientôt pointer le bout de leur nez. D'après les informations du Parisien ce mercredi, Chelsea pourrait être le premier à tenter sa chance. Mardi, le président des Blues Todd Boehly, qui a transformé le club londonien en terreur des mercatos, a rencontré Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, afin de réchauffer les relations tendues suite au transfert avorté d'Hakim Ziyech cet été.

L'homme d'affaire américain en a profité pour tâter le terrain concernant le numéro 10 parisien, qu'il aimerait voir débarquer dans la capitale anglaise cet été. Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros lors des deux derniers mercatos, les champions d'Europe 2021 se verraient bien accueillir le Brésilien dans leurs rangs, et seraient même prêts à s'aligner sur les 60 millions d'euros demandés par Paris. D'après un proche du dossier, le club francilien serait même prêt à laisser Neymar partir libre, ce qui lui permettrait d'économiser son salaire et de "se défaire d’un joueur à l’image dégradée".

De son côté, le numéro 10 parisien serait lassé des critiques, comme l'affirme Le Parisien. Il commencerait à s'interroger sur son avenir et pourrait même envisager un départ. Néanmoins, le sort de ce dernier ne devrait pas être décidé avant le match retour face au Bayern Munich le 8 mars.