PSG : Neymar au Mc Do : "Je lui ai dit ce que j'en pensais", confie Christophe Galtier

Après la publication d'une photo montrant Neymar dans un fastfood, le technicien parisien a avoué s'être entretenu avec son joueur.

Après trois défaites de rang, la situation de ce PSG inquiète et tend visiblement en interne. Pas habitué à faire de la langue de bois, Christophe Galtier est resté dans son style avec quelques moments vifs face aux journalistes, deux jours avant la réception de Lille dans un match qui s'annonce décisif pour Paris et son entraîneur. Ses échanges avec les joueurs, le passage au Mc Do de Neymar, ses recrues ou le style de jeu face au Losc, le technicien parisien est revenu sur les sujets qui ont émaillé la semaine parisienne.





Vous avez deux semaines entières de travail, est-ce que c'est important après trois défaites de rang ? Avant cela, il y a Lille cinq jours après le Bayern Munich et après trois défaites. On va voir ce qu'il va se passer mais évidemment ça va aérer le calendrier. On aura des semaines classiques en espérant que des joueurs qui sont absents puissent réintégrer l'effectif. Il faut dans ces moments-là, des moments difficiles, se réfugier dans le travail et on aura un certain nombre de séances. Elles seront les bienvenues.





Vous êtes arrivés en retard à cette conférence de presse. Etait-ce parce que vous avez eu des échanges avec vos joueurs ? On a parlé après le match rapidement. Kylian a parlé après le match. Jeudi c'était une journée de repos mais j'ai échangé au téléphone avec Luis Campos et mon président. Et ce matin de manière individuelle, j'ai rencontré quelques joueurs.





Quel regard sur le retour de Kimpembe et son pôle actif ? Presnel est un des cadres et aussi l'enfant du club. Il connait parfaitement les responsabilités de porter le maillot du PSG, l'environnement et a une soif de jouer parce qu'il a été privé d'entraînement et de compétition. Sa présence est un atout même s'il ne sera pas à 150%. C'est un aussi un gaucher et c'est important dans le jeu. Il a cette fraîcheur mentale et sait défendre en avançant.

Faut-il voir dans la photo de Neymar au Mc Do une réponse aux propos de Kylian Mbappé après la défaite face au Bayern Munich ? Ce qu'a dit Kylian en zone mixte, c'est également ce qu'il a dit dans le vestiaire. Des propos d'une grande maturité et ils sont les bienvenus. Je ne vais pas associer sa déclaration dans le vestiaire avec la présence de Neymar dans un fastfood. Je me suis entretenu avec Ney et lui ai dit ce que je pense. Il a le droit de jouer au poker mais je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Mais il n'y a pas d'amalgames à faire.



Comment appréciez-vous le rendement et l'évolution de vos recrues estivales ? Je vois les remarques. Porter le maillot du Paris Saint-Germain, c'est difficile. Encore plus quand vous êtes étranger et que vous êtes arrivés tardivement. L'histoire du PSG c'est aussi des très grands joueurs qui ont eu un temps d'adaptation très long. Il y a le poids du maillot, l'environnement, la ville qui font que les joueurs mettent du temps à s'adapter. Vous avez Ruiz et Soler qui ont eu du retard dans tout, qui ont eu du mal à trouver un logement. Vitinha qui est dans une période difficile, comme l'équipe. Dans les trois premiers mois, tout le mode avait Viti dans la bouche. Dans le papier qui est sorti, celui de L'Equipe pour ne pas le citer, on ne parle pas de Nordi Mukiele. Pourquoi ? Parce que c'est un Parisien qui connait le championnat de France et qu'il est chez lui. On ne peut pas mettre tous les maux de la terre sur les recrues. Nordi s'est parfaitement adapté parce qu'il est chez lui, qu'il a sa famille et qu'il connaît la ville.





Pouvez-vous nous faire un point sur l'infirmerie. Est-il possible de voir Kylian jouer contre Lille ? On doit gagner ce week-end et vous avez plus de chances de gagner quand il est là. Concernant Marquinhos, il s'est accroché jusqu'au bout contre le Bayern pour pallier la sortie de Hakimi malgré la douleur et j'attends de faire le point avec lui et le staff pour savoir s'il sera là.



Vous avez joué en bloc bas face au Bayern Munich, allez-vous avoir la même approche tactique contre Lille ? Vous pensez que j'ai été satisfait de voir mon équipe jouer comme cela ? Je n'ai pas été satisfait mais mes joueurs n'y sont pas pour grand chose. Vous croyez que de faire démarrer Warren, à 17 ans dans ces conditions, ça me plait ? A ce moment-là, je ne me voyais pas faire autre chose avant l'entrée de Kylian qui a créé plus de situations. Le PSG doit jouer un football attrayant et efficace.