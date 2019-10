PSG, Neymar : "Je comprends les supporters et j'espère qu'ils me comprennent aussi"

La star brésilienne a assuré qu’elle n’était guère contrariée par l’accueil que lui a réservé le public du Parc à son retour à la compétition.

Touché aux ischio-jambiers, Neymar est actuellement indisponible. Le Brésilien ne reviendra à la compétition que dans trois semaines. Avant de rallier l’infirmerie, le joueur vedette du PSG a tout de même eu le temps de se mettre en évidence, renouer avec ses bonnes habitudes et inspirer sa formation francilienne. Il a marqué quatre buts entre la 5e et la 9e journée, dont trois décisifs qui ont offert la victoire aux siens en championnat.

Neymar a donc brillé pour ses premières sorties de l’exercice avec les champions de . Et ce n’était pas gagné d’avance. Son intersaison a été marquée par des velléités de départ et des contacts avec Barcelone qui n’ont pas abouti. Des intentions qu’il n’a même pas cherché à cacher et qui lui ont valu les remontrances du public parisien lors de son retour sur les terrains.

« Ney » a été conspué par une bonne partie du Parc des Princes lors du match contre , le 14 septembre dernier. Un traitement houleux et auquel il n’était pas vraiment habitué, même s’il a clamé le contraire aux journalistes après la rencontre. Il aurait pu ensuite se braquer et tenir rigueur aux fans, mais ça n’a pas du tout été le cas. Et dans un entretien accordé à Otro, l’intéressé a laissé supposer que la hache de guerre est désormais enterrée.

« Je vais aider Paris à gagner la Ligue des Champions »

« C’est reparti. L’amour va revenir, j’espère. C’est normal. Je comprends ce qu’ils ressentent. J’essaie de comprendre ce qui leur passe par la tête, mais je leur demande de me comprendre aussi, a-t-il déclaré. Quand tu n’es pas heureux, quel que soit le travail que tu fais, tu essaies de partir, de travailler ailleurs, de changer de métier, pour trouver ton bonheur. C’est ce que j’ai voulu faire. Mais finalement, je suis resté. Et comme je l’ai dit, je ferai de mon mieux ». L’international auriverde a bon espoir que les choses vont rentrer dans l’ordre, d’autant plus qu’il continue à apprécier sa vie dans la capitale française : « La vie est tranquille, je suis heureux. J'appartiens à ce club, je suis professionnel. Je vais faire de mon mieux pour Paris. Je vais me donner à 100% sur le terrain et je vais essayer d'aider Paris à gagner, surtout la . »

En 2019, il n’y a pas qu’à travers sa saga avec le Barça que Neymar a fait l'actualité. Ses blessures, ses suspensions mais aussi et surtout ses soucis personnels avec les accusations de viol dont il a été victime ont aussi alimenté les journaux. Mais, au final, il a réussi à faire avec, et il a expliqué comment il s’y est pris : « Je sais qu'aujourd'hui, tout ce que je fais ou je dis, dès qu'on cite mon nom... ça a un retentissement énorme. C'est amplifié. J'essaie de ne rien lire, de ne pas regarder les émissions de sport. Je me tiens à l'écart de tout ça. Ma vie et ma routine sont déjà assez fatigantes comme ça. C'est usant. Il faut s'entraîner, rester concentré, se reposer, faire ceci, faire cela... Alors j'essaie de trouver des choses qui me soulagent de cette routine. Je retouve des amis, je sors dîner (…) Il faut avoir la tête bien accrochée pour supporter tout ça. »

L'article continue ci-dessous

« L’ambiance a toujours été bonne dans le vestiaire parisien »

Si Neymar a vite retrouvé le sourire, c’est aussi parce qu’il a retrouvé ses amis dans le vestiaire du PSG et une atmosphère de travail propice aux bonnes performances : « L'ambiance a toujours été cool. Il y a une bonne ambiance. Cette année, il y a plus de gens avec qui il est facile de bavarder et de s'entendre. Les nouveaux sont sympathiques. Ce sont des joueurs concentrés, talentueux. Ça devrait être une bonne année pour Paris. […] Oui c'est important d'avoir des amis dans l'équipe. C'est une grande équipe. Tu as des affinités avec deux ou trois joueurs, mais c'est difficile d'en avoir avec tout le monde. Mais pour une bonne ambiance de travail, il faut s'entendre avec tout le monde. »

Enfin, Neymar a aussi évoqué sa relation avec Mbappé, l’autre star de l’équipe. Même s’ils ne parlent pas la même langue, les deux virtuoses s’entendent parfaitement bien : « Il est français, je suis brésilien. On se parle en anglais et on se débrouille très bien. C'est un jeune heureux, incroyable et gai. Sans parler de son talent incroyable. On s'entend bien sur le terrain et en dehors. Du coup, c'est plus facile pour le jeu, pour l'équipe. Parce qu'on s'entraide beaucoup. Et cela se reflète sur l'équipe. »