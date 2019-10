Ramalho (ex-coach de Santos) : "Le championnat français est trop faible pour Neymar"

Un ancien entraineur de Neymar pense que ce dernier a commis une erreur en quittant Barcelone pour le PSG.

Neymar n'est plus «au top» du côté du , à en croire son ancien entraîneur à Santos. Ce dernier estime que l'international auriverde n'aurait jamais dû quitter Barcelone pour la française.

Pour rappel, Neymar s'était engagé avec les Franciliens en 2017 après quatre ans passés en Catalogne. En quittant son cocon blaugrana, il espérait s'émanciper de Messi et devenir à son tour le patron technique d'une équipe. Jusque-là, les chiffres lui donnent plutôt raison puisqu'il a inscrit 55 buts en 63 matches avec les champions de . Et, il a aussi enrichi son palmarès personnel avec plusieurs trophées domestiques. Mais, il y a aussi le revers de la médaille, à savoir qu'il ne goutte plus aux joutes d'un championnat aussi relevé que celui de la . Et, il est également privé des tours avancés de la Ligue des Champions depuis deux ans.

Lors de la dernière intersaison, le champion olympique a voulu changer d'air et retourner en . Et à en croire son ancien coach au c'est justement parce qu'il veut retrouver le plus haut niveau. “Barcelone et Santos étaient les meilleurs pour lui. PSG, pas tellement", a-t-il déclaré dans un entretien à El Mundo Deportivo.

Ramalho, qui est celui qui a lancé Neymar au plus haut niveau, n’est pas convaincu en outre que les statistiques individuelles donnent plus de poids à l’argument selon lequel un passage dans la a été un succès.

Il a ainsi ajouté : "Même marquer des buts importe peu, car le championnat de France est faible."

Il se pourrait que Neymar réalise son souhait dans le futur et qu’un retour à Barcelone finisse par se concrétiser. Cependant, plusieurs obstacles doivent être surmontés avant qu'un accord ne puisse être conclu. Messi a récemment révélé qu'il y en a encore au Camp Nou qui ne souhaitaient pas un retour du Brésilien. Il a déclaré à Metro 95.1: «Il est difficile de le ramener. D'abord parce qu'il était difficile de le voir partir, ensuite à cause de son départ. Il y a des gens du club et des membres qui ne veulent pas qu'il revienne. Si on parle uniquement de l'aspect sportif, Ney est l'un des meilleurs au monde, mais je comprends tous les autres facteurs."