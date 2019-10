Blessé aux ischios, Neymar sera indisponible quatre semaines

Touché lors d'un match amical disputé avec sa sélection, l'attaquant du PSG sera immobilisé pendant quatre semaines.

Neymar s'est blessé dimanche lors d'un match amical disputé avec la Seleçao contre le (1-1). Un coup sérieux était redouté et les craintes se sont malheureusement vérifiées. La star du PSG sera éloignée des terrains pendant environ un mois.

Neymar est rentré ce lundi à Paris et il a ensuite passé immédiatement ses examens médicaux au sein de son club, dont une IRM. Ceux-ci ont révélé une lésion du biceps fémoral des ischio-jambiers gauche, d'après un communiqué rendu publique par le PSG en fin d'après-midi. Un autre point médical sera fait dans une semaine pour examiner l'évolution de la blessure.

L'article continue ci-dessous

La défection de Neymar tombe très mal. D'abord parce qu'il était en phase ascendante depuis quelques semaines, avec plusieurs prestations convaincantes et des buts décisifs marqués. Son forfait est aussi gênant parce qu'il avait déjà raté environ un mois de compétition au début de l'exercice, et il n'a quasiment pas pu se produire avec ses deux compères d'attaques que sont Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

Point médical — (@PSG_inside) October 14, 2019

Il ratera le Classico face à l'OM

Un repos forcé de quatre semaines signifie que le Brésilien va assurément manquer les deux rencontres de Ligue des Champions contre le . Et, le plus embarrassant, c'est qu'il ne sera pas de la partie à l'occasion du Classico contre l' , programmé le 27 octobre prochain. Il avait, pour rappel, déjà loupé le précédent duel face aux Phocéens.

Neymar rejoint l'infirmerie, et les dates de reprise de Mbappé et de Cavani ne sont toujours pas fixées. Le club s'est contenté d'indiquer que l'Uruguayen continue de s'entraineur avec le groupe, tandis que l'international tricolore suit son programme de remise en forme. Les nouvelles sont bonnes pour Julian Draxler et Colin Dagba qui vont retrouver les séances collectives, ce qui n'est pas encore le cas de Thilo Kehrer (rupture de l'aponévrose).