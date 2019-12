PSG, Neymar explique sa nouvelle célébration

Le Brésilien a évoqué sa célébration polémique avec le doigt sur la bouche, interprété comme un message envers les supporters du PSG.

Buteur et passeur décisif face à , Neymar s'est de nouveau illustré sur le terrain. Ces dernières semaines, c'est la nouvelle célébration du Brésilien qui a fait beaucoup parler. L'attaquant du PSG célèbre désormais ses buts en mettant son doigt sur sa bouche, comme pour réclamer le silence. Une célébration qui a donné place à des interprétations et notamment sur les critiques à son encontre et sa relation avec les supporters du PSG.

Après la rencontre face à Galatasaray au micro d'Esporte Interativo, Neymar a expliqué sa nouvelle célébration, voulant mettre fin à toute polémique : "Vous voulez déjà créer une polémique, hein? Putain. Ce n'est pas du tout une provocation, je ne veux provoquer personne. Il faut arrêter avec ça. C'est juste un délire avec mes amis et ma nouvelle façon de célébrer et d'oublier ce qu'il se passe à l'extérieur: parler moins et jouer plus, c'est le plus important".

"Je n’ai pas fait ça pour me réconcilier avec quelqu’un"

Le Brésilien est heureux de sa prestation face à Galatasaray et veut continuer de monter en puissance : "Je suis content du match. Je suis pratiquement à 100% physiquement. Je suis heureux d'avoir aidé mon équipe avec un but et une passe décisive. Il faut continuer comme cela, on doit encore grandir et s'améliorer au fil des matches. Comment faire pour que 2020 soit l'année de Neymar ? Être sur le terrain c'est l'unique chose à faire. C'est là ou je peux me défendre des critiques. Quand je joue, il n'y a pas de critique, tout le monde sait ce que je peux faire sur le terrain".

Neymar est revenu sur son geste de laisser le penalty à Edinson Cavani et assure que ce n'était pas un geste pour se mettre les supporters dans la poche : "Je n’ai pas fait ça pour me réconcilier avec quelqu’un. J’ai d’abord pensé au groupe, à l’équipe. L’individualisme n’a pas sa place en football. Si je cherchais ça, je jouerais au tennis, je jouerais tout seul ! Mais on joue au football. Tout le monde doit être heureux, tout le monde doit être bien".

"Je crois qu’Edi avait besoin de ça. Il avait besoin de marquer un but, tous les attaquants aiment marquer. Edinson Cavani a pu marquer, on était tous super contents, j’étais super content et tout le monde rentre à la maison avec le sourire. C’est le plus important. C’est le chemin que doit suivre notre équipe. On est en progrès, on cherche à s’améliorer, c’est ce qui compte", a conclu l'international brésilien après la rencontre face à Galatasaray.