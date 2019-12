PSG, déjà 100 buts en carrière pour Mbappé

Face à Galatasaray, l'attaquant français de 20 ans a inscrit son 100ème but en carrière prouvant qu'il est un phénomène de précocité.

Depuis son éclosion en 2017 avec l'AS , Kylian Mbappé enchaîne les records. Du haut de ses 20 ans, l'attaquant français est déjà champion du monde et a remporté plusieurs fois la , mais surtout il enchaîne les buts que ce soit en championnat, en ou lors des matches internationaux avec les Bleus. Kylian Mbappé est un phénomène de précocité et il l'a prouvé une nouvelle fois face à .

Buteur contre le club turc en Ligue des champions, Kylian Mbappé a inscrit son 100ème but en carrière. Un cap symbolique pour le natif de Bondy qui n'a toujours pas fêté son 21ème anniversaire. L'attaquant du PSG est largement en avance sur les plus grandes références du football mondial. Lionel Messi avait mis deux ans de plus pour réaliser une telle performance tandis que Cristiano Ronaldo a dû attendre ses 24 ans pour passer la barre des 100 buts.

Loïc Badiashile : "Il est totalement illisible"

Cette saison, Kylian Mbappé est d'ailleurs le joueur le plus décisif évoluant dans les cinq grands championnats européens toutes compétitions confondues : il l'est en effet toutes les 53 minutes. Il devance Lionel Messi. Rien que ça. L'attaquant français ne cesse d'étonner, lui dont la cible favorite est Rennes face à qui il a déjà marqué à huit reprises. Ami de l'attaquant depuis leur formation commune à l'AS Monaco, Loïc Badiashile a décrypté le phénomène Mbappé dans les colonnes de L'Equipe.

"La grande difficulté face à Kylian, c'est qu'il est totalement illisible. Il n'a pas une seule manière de faire. On essaie de le lire mais il change toujours. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Il s'est rendu compte que, à son poste, ce sont les stats qui comptent. Il a commencé à développer son panel de frappes plus tard, vers 19 ans. En fait, il tentait tout devant le but, il essayait tout pour voir ce qui était le plus efficace. Il a toujours été à l'aise des deux pieds. Mais vraiment, ce qui le différencie des autres, c'est le côté imprévisible", a indiqué le joueur de l'AS Monaco.

Baptiste Reynet, une des victimes de Kylian Mbappé, a également donné son regard sur le phénomène : "Malgré son jeune âge, c'est déjà un très grand joueur mais je l'analyse de la même façon que les autres attaquants de L1. Kylian a un talent extraordinaire, il est capable d'éliminer, de feinter. Je ne sais pas s'il a des défauts ce joueur, peut-être de la tête, il est un peu moins bon. Mais c'est un extraterrestre, c'est ce qui le différencie de tous les autres joueurs. Face à lui, on n'a pas le temps de réaliser, de faire des grands yeux, de se dire : "Ah, c'est Mbappé face à moi !" On essaie de faire au mieux, pour remporter son duel, on utilise tous les moyens".