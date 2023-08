PSG : Nasser cash sur un transfert de Mbappé !

Le boss du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a laissé échapper un indice de transfert avec ses derniers commentaires sur Kylian Mbappé.

Il est difficile de croire que la plus grande saga de transfert de l'été s'est calmée ces derniers temps. Le joueur de 24 ans a choqué le monde entier lorsqu'il a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, ce qui signifiait qu'il serait un agent libre l'année prochaine.

Les champions de France, et le président Nasser Al-Khelaifi en particulier, étaient furieux et ont commencé à bannir Mbappe de l'équipe et à l'inscrire sur la liste des transferts. Mais le Français a refusé d'accepter l'offre record d'Al-Hilal et a réaffirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout de son contrat.

Après le premier match du PSG en Ligue 1, le club et le camp de Mbappé ont eu des discussions positives et constructives qui ont permis de réintégrer l'enfant chéri et de faire taire les rumeurs d'un transfert imminent au Real Madrid, le PSG commençant à progresser vers une potentielle prolongation de contrat.

Tous les signes indiquaient que Mbappe allait finalement prolonger son séjour, mais les nouveaux commentaires énigmatiques d'Al-Khelaifi pourraient jeter le doute sur ce point, alors que la date limite des transferts approche à grands pas.

"Kylian est un joueur du PSG", a déclaré Nasser Al-Khelaifi sur RMC lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. "Nous avons de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, en tant que personne et en tant que professionnel".

"Nous avons parlé au reste de sa famille. Il reste plus de 24 heures pour la fenêtre de transfert. Nous nous mettons au travail, nous essayons de faire quelque chose. Si nous le pouvons, pourquoi pas. Sinon, nous sommes prêts, nous allons bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça".

Le commentaire sur les "24 heures" est intéressant. Est-il en train de dire que le PSG est toujours ouvert à des offres de la onzième heure, comme le suggère le contexte ? Ou fait-il simplement référence au fait que les affaires du PSG sont loin d'être terminées, le club essayant toujours de "franciser" son effectif avec les arrivées de Bradley Barcola de Lyon et de Randal Kolo Muani de Francfort ?