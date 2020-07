PSG - Motta évoque les départs de Silva et Cavani

L'ancien milieu de terrain du PSG estime que voir partir Cavani et Silva durant le même été ne peut être considéré comme la fin d'un cycle à Paris.

Ancien milieu de terrain du , où il a évolué entre 2012 et 2018, Thiago Motta est désormais entraîneur. Après avoir entraîné les jeunes du PSG et l'équipe professionnelle du en , l' est aujourd'hui à la recherche d'un banc. Conscient que celui de Paris est occupé.

"Le cycle, c’est le club qui le détermine"

“Le PSG, ce n’est pas une réalité puisqu’il y a un entraîneur en place. Mon idée prioritaire aujourd’hui est d’entraîner et de bien le faire. Je veux continuer à développer mes idées sans regarder le nom des équipes”, a déclaré l'Italien dans les colonnes de L'Equipe. S'il est ambitieux pour la suite de sa carrière d'entraîneur, Thiago Motta suit avec attention les matches des Franciliens. Selon lui, les départs de Thiago Silva et d'Edinson Cavani ne constiuent pas la fin d'un cycle.



“La fin de cycle a eu lieu, selon moi, quand Laurent Blanc et Ibra sont partis. Il y en a eu un autre avec Unai Emery et il y en a encore un avec l’entraîneur actuel. Les départs de Thiago et Cavani se sont des choses naturelles dans la vie d’un club, d’autres vont les remplacer. Le cycle, c’est le club qui le détermine“, a-t-il confié.

"Le départ de Cavani sans adieux ? Il y a un contexte particulier cette saison. Cavani restera le meilleur buteur de l’histoire du PSG. De l’extérieur, il est toujours difficile de connaître les décisions, il faut comprendre et accepter les choix d’un joueur et lui souhaiter le meilleur pour la suite”, a ensuite ajouté l'ancien du Barça.