PSG, Mbappé scelle la question de son avenir

À travers un message publié sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n’a laissé aucun doute concernant ses intentions à court terme.

A moins d’une énorme surprise, Kylian Mbappé fera bien partie de l’effectif du PSG durant la saison 2020/2021. L’attaquant international tricolore reste sous contrat avec le club de la capitale, et à ceux qui avaient des doutes concernant son envie de continuer son aventure avec les Franciliens, il vient d’apporter une réponse on ne peut plus claire.

Sur son compte Twitter personnel, et pour réagir au dévoilement des nouveaux maillots de Paris pour la saison à venir, la star tricolore a indiqué qu’il était « fier de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire du club ». Un chapitre qui commence donc avec la saison 2020/2021 et qui constituera sa quatrième saison au sein de l’équipe.

• PSG 2020-21 🔴🔵



Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. @PSG_inside @NikeFootball



Ensemble nous sommes invincibles 👊🏽 #ICICESTPARIS #50ANS pic.twitter.com/SSovWSTkHV — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 21, 2020

Mbappé optimiste pour la suite

Mbappé a remporté déjà de très nombreux titres avec Paris. Mais, il lui en reste encore quelques-uns à aller chercher. Comme la Ligue des Champions. Un trophée qu’il pourrait soulever dès le mois d’août prochain si lui et ses coéquipiers parviennent à écarter les trois obstacles qui les séparent encore du Graal. Le natif de Bondy s’est gardé de donner des pronostics pour la suite de cette prestigieuse épreuve, mais a souligné que « ensemble, nous sommes invincibles », faisant certainement référence au soutien des fans.

Pour rappel, Mbappé est lié aux champions de jusqu’en 2022. L’ancien monégasque n’a jamais fait part d’une quelconque volonté de partir. Mais, cela n’a pas empêché les rumeurs d’un départ circuler. Son nom continue à être cité fréquemment du côté de Madrid. Le Real a bien un œil sur lui, mais Florentino Pérez, le président du club, a fait savoir qu’un transfert n’était pas envisageable avant 2021.