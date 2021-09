PSG-Montpellier : Pochettino, un turnover en douceur

L'entraîneur parisien avait annoncé vouloir ménager certains joueurs dans la série de matchs précédant la rencontre face à Manchester City mardi.

Avant la rencontre face à Lyon, la question avait été posée à Mauricio Pochettino : allait-il ménager ses joueurs lors des trois matchs qui précèdent la réception de Manchester City en Ligue des champions ? Sa réponse avait donné une tendance. "On va essayer de faire une bonne utilisation de l'effectif tout en maintenant un équilibre. On est dans un moment de folie où on doit ménager nos joueurs pour faire attention au temps de jeu mais aussi continuer à gagner", avait expliqué le technicien argentin.

Qu' a-t-il fait depuis ? Entre le match de l'OL et le déplacement à Metz, "Poche" a utilisé 15 joueurs de champs différents sur 20 possibles pour démarrer un match. Il d'abord fait souffler Hakimi et Wijnaldum, qui ressentait des douleurs à une cheville après la trêve internationale du début septembre, contre Lyon.

Puis les milieux de terrains Gueye et Herrera face à Metz pour donner du temps de jeu au Néerlandais mais aussi à Danilo Pereira et Rafinha au milieu. Sans oublier Mauro Icardi qui n'a débuté qu'une des deux rencontres. "On a fait des changements dans l'équipe pour apporter de la fraîcheur. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup", soulignait l'entraîneur parisien après la rencontre face à Metz mercredi.

Les titulaires de Metz se sont entraînés en salle avant Montpellier

Trois jours avant la rencontre face à City, la dynamique pourrait être la même face à Montpellier. Reste à savoir si Pochettino procédera à une grande revue d'effectif samedi soir ou s'il effectuera des changements par petites touches. Si une partie des joueurs étaient à l'entraînement vendredi au camp des Loges, les titulaires de mercredi soir étaient eux en salles après un jour de repos jeudi.

Malgré cet entraînement aménagé, ils sont bien dans le groupe pour Montpellier et plusieurs interrogations se posent. La première est celle qui mène à Presnel Kimpembe. Comme nous l'évoquions avant la confrontation contre Lyon, le défenseur joue avec une douleur à la cheville et son passage en équipe de France n'a pas forcément arrangé sa condition physique, alors qu'il n'a quasiment pas eu de préparation physique. Face à Clermont ou à Metz, le défenseur était pressenti pour démarrer sur le banc. Il n'en a rien été et à trois jours du match de Ligue des champions, il y a fort à penser qu'il pourrait souffler.