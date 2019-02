PSG-Montpellier : Layvin Kurzawa, la longue attente

Layvin Kurzawa n'a pas encore débuté un match de Ligue 1 cette saison. La réception de Montpellier ce mercredi pourrait lui donner cette opportunité.

Les absences à la pelle qui touchent le PSG ces dernières semaines obligent Thomas Tuchel à trouver des solutions. Dimanche, à Saint-Etienne (0-1), l'entraîneur allemand a lancé Moussa Diaby à gauche dans un 3-5-2. Il a aussi réaxé Juan Bernat au milieu, avant de faire muter son équipe en 4-3-3. Des essais qui devraient se poursuivre contre Montpellier, ce qui ne facilite pas la tâche de Thomas Tuchel et son staff. "C'est vrai que c'est usant d'avoir autant de joueurs absents, mais on n'est pas là pour se lamenter. C'est à nous de trouver des solutions. L'état d'esprit est exceptionnel et ça nous aide beaucoup", a rappelé l'entraîneur en conférence de presse.

En cas d'absence de Juan Bernat, très incertain pour ce match en retard de la 17e journée, l'occasion sera peut-être donnée à Layvin Kurzawa de disputer son premier match en tant que titulaire cette saison en championnat. Jusqu'ici, l'international français (11 sélections) s'est contenté de bouts de matches, excepté contre Pontivy où il est resté plus d'une heure sur le terrain en Coupe de France début janvier. "Ce n'est pas une question de qualités. Pas du tout. Il a beaucoup de talent, mais il faut des possibilités", a expliqué Tuchel lorsqu'il a dû commenter le peu de temps de jeu accordé au latéral depuis son retour à la compétition.

Il n'a plus débuté au Parc des Princes depuis le 29 avril 2018

"Juan a bien travaillé, Layvin était blessé pendant longtemps. Il n'a pas l'habitude et il doit adapter sa mentalité pour être prêt à jouer seulement quelques minutes. C'est un petit peu difficile (75 minutes en L1 cette saison, ndlr), mais je pense que là il y a une possibilité pour qu'il joue", a annoncé son coach sans donner davantage de détails. Il a simplement jugé son entrée à Geoffroy-Guichard, dans le couloir gauche, comme "très bonne". Des louanges qui arrivent alors que le Paris Saint-Germain a plus que jamais besoin de ses habituels remplaçants pour faire le dos rond en l'absence d'une flopée d'éléments majeurs.

"On a des matches tous les deux-trois jours et c'est pour cette raison qu'il est important que des joueurs comme Kurzawa, Nkunku ou Diaby montrent qu'ils ont des qualités et qu'ils sont fiables", a conclu Thomas Tuchel, dont les prochaines échéances doivent permettre d'enrichir la bonne dynamique tout en continuant à préparer le rendez-vous du 6 mars contre Manchester United. Un match déjà dans les têtes, pour lequel le retour de plusieurs cadres est espéré, à l'image de Cavani et Bernat. Au cas où ce dernier déclare forfait mercredi, Kurzawa pourrait ainsi avoir la chance de se montrer. Au Parc des Princes. Là où il n'a plus débuté depuis le 29 avril 2018. Une éternité.