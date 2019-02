Saint-Etienne-PSG (0-1) : sans Neymar et Cavani, Paris peut encore compter sur Mbappé

Sans être exceptionnel, le PSG s'est imposé dimanche à Saint-Etienne (0-1). Et c'est Kylian Mbappé qui a encore libéré le club de la capitale.

Kylian Mbappé avait déjà marqué mardi à Old Trafford (0-2), il a remis ça dimanche à Geoffroy-Guichard. Le seul but du PSG cette fois-ci. Le but de la victoire (0-1) dans un match sans mordant du club de la capitale, toujours privé de nombreux éléments. Sans ses compères de la MCN, Edinson Cavani et Neymar, l'international tricolore (28 sélections, 10 buts) a encore endossé le costume du héros. Sans pression, devenant par la même occasion le premier joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Pour tout juste 14 titularisations. De quoi banaliser un peu plus l'exceptionnel, du haut de ses 20 ans et à peine deux mois.

"On ne dirait pas qu'il a 20 ans. On dirait qu'il a 28 ou 29 ans. Ce n'est pas normal d'être comme ça à son âge", confiait le capitaine parisien Thiago Silva après la rencontre. "Il gère facilement la pression." Pourtant, en l'absence du duo Cavani-Neymar, c'est bien sur lui que la pression est mise. Plus que jamais au PSG, les regards sont tournés vers l'ancien monégasque, et c'est tout naturellement qu'il répond aux attentes. Avec un nouveau but somptueux, d'une volée en extension, sur une passe toute aussi belle de Dani Alves (73e).

Gérer la pression, il sait faire

"Avant le match à Manchester, j'ai parlé un peu de cette pression avec lui. Je suis là pour l'aider et je dois prendre un peu de pression sur moi aussi. C'est important de partager et de ne pas tout lui laisser", rappelait Thiago Silva, conscient "que les gens attendent de Kylian qu'il fasse des matches incroyables". En face, Loïc Perrin parlait d'un "but venu d'ailleurs" signé d'un joueur "aux qualités exceptionnelles". Des propos élogieux à l'égard d'un phénomène que rien n'arrête. Pas même les journalistes venus en nombre le solliciter pour réagir en zone mixte. Sous bonne escorte, Mbappé a tracé son chemin, prenant simplement la peine de souhaiter la bonne soirée à tout le monde, un grand sourire aux lèvres.

"Un joueur comme lui ne doit pas avoir de limites. Il sait très bien gérer ses émotions. Il faut qu'il soit important à chaque match, et c'est ce qu'il est en train de faire, soulignait par ailleurs Marquinhos. Nous, on est à côté de lui pour le pousser vers l'avant, et l'aider à atteindre ses objectifs personnels." Des objectifs élevés, comme toujours. Et un ratio but par match qui s'élève maintenant à 1 but toutes les 74 minutes. Sensationnel, fabuleux. Les mots manquent pour décrire celui qui a démarré le match associé à Angel Di Maria dans une attaque à deux avant de finir seul en pointe. Une position dans laquelle il peut faire valoir à la fois sa vitesse et son sens du but. De plus en plus aiguisé.

Benjamin Quarez, au Stade Geoffroy-Guichard.