PSG : Bernat forfait contre Montpellier ?

Le PSG accueille Montpellier ce mercredi soir en match en retard de la 17e journée de Ligue 1 (21h) sans de nombreux joueurs.

Le PSG accueille Montpellier ce mercredi soir au Parc des ¨Princes (21h). Un match pour lequel Thomas Tuchel devra une nouvelle fois se passer de plusieurs joueurs majeurs.

Si Edinson Cavani et Neymar sont absents de longue date, d'autres cadres du vestiaire ne seront pas non plus disponibles. Thiago Silva, le capitaine parisien, est en effet suspendu un match pour accumulation de cartons jaunes, alors que Leandro Paredes n'est pas qualifié parce qu'il est arrivé dans la capitale après la date initiale du match (le week-end du 8 décembre).

A ces absences pourrait également s'ajouter celle de Juan Bernat. Sorti dès la 60e minute de jeu dimanche à Saint-Etienne après avoir frôlé l'expulsion, l'Espagnol pourrait être contraint de déclarer forfait pour cette rencontre. "Bernat n'est peut-être pas disponible. Il est un peu blessé, on ne peut pas prendre de risque", a déclaré Thomas Tuchel ce mardi après-midi en conférence de presse.

Une solution de moins pour l'entraîneur allemand, qui l'avait aligné au milieu dimanche soir à Geoffroy Guichard. Bonne nouvelle en revanche pour les Rouge et Bleu, Marco Verratti est bien présent. Le milieu de terrain italien n'avait pas effectué le déplacement dans le Chaudron dimanche, après son match à Manchester United. Eric-Maxim Choupo-Moting, malade dimanche, est également de retour.