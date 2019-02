PSG-Montpellier : Jean-Michel Aulas tacle la programmation du match

Alors que le match en retard PSG-Montpellier se déroule ce mercredi soir (21h), Jean-Michel Aulas dénonce un manque d'équité.

Jean-Michel Aulas ne goûte pas vraiment la nouvelle programmation du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, ce mercredi soir (21 heures), c'est le moins qu'on puisse dire. Cette rencontre de haut de tableau du championnat de France avait été décalée à cause des manifestations des gilets jaunes au mois de décembre. Mais la nouvelle date de ce match, au coeur d'un calendrier extrêmement chargé pour le club de la capitale, ne plait pas au président lyonnais.

Le dirigeant estime que cette situation s'apparente à un manque d'équité dans la course aux places d'honneur en Ligue 1 - bien que l'écart entre le champion en titre et ses poursuivants soit déjà conséquent. En effet, Montpellier, l'adversaire du PSG ce mercredi, est aussi un concurrent direct de l'OL pour la course aux places européennes, et notamment à la Ligue des champions, objectif majeur pour l'Olympique Lyonnais tous les ans.

Sur Twitter, avant même de voir la composition officielle du PSG dans la journée de ce mercredi, Jean-Michel Aulas a ainsi dénoncé un manque "d'équité", tout en livrant son sentiment sur le calendrier du Paris Saint-Germain, fustigeant notamment ses actions commerciales et marketing au Qatar.

"Quand on voit la composition de l’équipe du Psg ce soir pour un match que la LFP a décidé de reporter pour permettre au Psg d’aller en ambassadeur au Qatar,on peut s’interroger sur l’équité sportive relative aux premières places auxquelles MHSC participe", a écrit le président du club rohdanien.

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 20 février 2019

Jean-Michel Aulas devrait néanmoins être rassuré en regardant la composition officielle du Paris Saint-Germain pour cette affiche de milieu de semaine. En dehors de Layvin Kurzawa et Christopher Nkunku, Thomas Tuchel a aligné une majorité de titulaires. Kylian Mbappé occupe bien la pointe de l'attaque parisienne, devant une ligne bien garnie dans l'entrejeu, où figurent notamment Angel Di Maria, Julian Draxler ou - plus bas - Marco Verratti et Dani Alves. En défense, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont alignés, tout comme Thilo Kehrer. Gianluigi Buffon est titulaire dans les buts.

Le onze du Paris Saint-Germain contre Montpellier : Buffon – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Alves, Verratti - Di Maria, Draxler, Nkunku – Mbappé.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain est leader avec 13 points d'avance sur son dauphin, Lille, tandis que Montpellier est sur la troisième marche du podium à deux unités du LOSC. Le club héraultais compte le même nombre de points que l'Olympique Lyonnais mais il devance l'équipe de Bruno Genesio grâce à sa meilleure différence de buts.