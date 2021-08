PSG, Mauricio Pochettino : "Mbappé va rester avec nous cette saison"

Avant le déplacement à Brest, l'entraîneur du PSG était présent devant les médias et a évoqué la présence de Messi ainsi que l'avenir de Mbappé.

Après une semaine d’entraînement Messi peut-il être du déplacement à Brest. Qu’est-ce que sa présence apporte ?

Nous n’avons pas encore communiqué le groupe, on va analyser et décider après la conférence. On connaît tous ses qualités, il apporte une énergie très positive. La connexion s’est faite rapidement. On sent qu’il y a un bon feeling et pas seulement dans le vestiaire mais aussi sur le terrain.

Donnarumma peut-il aussi être dans le groupe demain ?

On est en train d’analyser sa situation par rapport au match de demain. Nous sommes très contents par rapport à son intégration. Il a gagné l’Euro et il amène une énergie très positive comme toutes les recrues.

Les autres revenants peuvent-ils être de retour ?

Quand je dis on est en train d’analyser, les critères sont physiques, footballistiques et de ce que les joueurs peuvent apporter au groupe

Vous qui voyez Kylian Mbappé au quotidien, quel est son état d’esprit. Et avez-vous la certitude qu’il sera là jusqu’à la fin de saison ?

Kylian, je le vois très bien. Il travaille très dur pour être prêt cette saison. Et je le vois rester avec nous cette saison. On sait aussi que dans ces périodes, il se dit beaucoup de choses. Certaines se passent, d’autres pas. Je vois que Kylian travaille bien, il a la tête au match de demain. Il est concentré.

"Construire quelque chose de spécial"

Souhaitez-vous d’autres arrivées d’ici la fin du mercato ?

On sait que dans le football, il peut y avoir des surprises. On reste attentif. Si j’avais un souhait, je ne le dirais pas publiquement, mais j’irai voir Leonardo d’abord. Si je donnais cette information, cela provoquerait des problèmes.

À gauche pouvez-vous passer toute la saison avec Bernat et Diallo ? Et que pensez-vous du début de saison d’Abdou Diallo.

C’est difficile d’analyser les performances d’un joueur après seulement deux matches. Comme je l’ai dit, nous évaluons toutes les possibilités. Mais je suis très content de tous les joueurs. De ceux qui ont commencé plutôt, comme ceux qui sont revenus plus tard.

Qu’est-ce qui est aujourd’hui le plus difficile dans votre rôle ?

Quand vous me demandez si c’est difficile, aujourd’hui nous sommes dans le processus de construire quelque chose de spécial, avec une équipe costaude, unie. C’est notre défi. On a besoin du staff et des joueurs qui adhèrent à cette idée de sacrifice.