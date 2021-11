PSG : Mauricio Pochettino lassé par les rumeurs sur son avenir

Le Paris Saint-Germain n'est pas passé loin de réaliser un gros coup à Manchester City. Les joueurs du club de la capitale, bien que dominés, ont pris les devants au tableau d'affichage grâce à une belle action menée côté gauche et conclue par Kylian Mbappé. Mais le PSG a ensuite cédé face aux nombreuses tentatives de Manchester City et a encaissé deux buts quasiment coup sur coup. Certes, le PSG a validé sa qualification, mais le club de la capitale déçoit encore et terminera deuxième de son groupe.



Pochettino cible numéro un de Manchester United pour remplacer Solskjaer

Il n'en fallait pas beaucoup plus pour relancer les rumeurs concernant l'avenir de Mauricio Pochettino. Selon les informations de Goal, l'Argentin est l'un des favoris pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Et l'entraîneur du Paris Saint-Germain serait même prêt à rejoindre les Red Devils dès cette saison, à en croire plusieurs médias britanniques. Alors forcément, avec ce premier accroc en Ligue des champions, et étant donné que les Red Devils n'ont toujours pas trouvé preneur, Mauricio Pochettino est confronté à des questions sur son avenir.



La nouvelle mise au point de Pochettino

Après la défaite contre Manchester City, en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas botté en touche et s'est montré clair. Il en a assez de ces rumeurs et ne leur prête plus attention : "Les joueurs connaissent bien notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs".



Mauricio Pochettino : " Je suis content au PSG, ce n'est pas discutable"



Mardi, lors de la conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino avait déjà été confronté à ce sujet et avait été clair concernant son intention de poursuivre son aventure dans le club de la capitale : "Le PSG est un grand club et je respecte beaucoup cela. Je me concentre sur ça. Je ne vais pas faire l’erreur de me prononcer là dessus, car vous savez que tout ce que je vais dire ou ne pas dire va être interprété".

Herrera assure que le vestiaire n'est pas perturbé



En zone mixte, Ander Herrera, sorti sur blessure en seconde période, a également été invité à évoqué les rumeurs concernant un possible départ de Mauricio Pochettino à Manchester United. L'Espagnol a assuré que cela ne perturbe en aucun cas le vestiaire : "Depuis le premier jour où je suis venu ici, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les joueurs ou les coachs et c'est ça quand tu as les meilleurs. Tout le monde aime parler de nous mais on n'y tient pas compte dans le vestiaire. On sait que le coach est concentré sur l'équipe".

Les rumeurs concernant l'avenir de Mauricio Pochettino ne sont pas une excuse pour justifier la défaite du PSG face à Manchester City. Le club de la capitale va finir deuxième de son groupe et disputera donc une rencontre sans le moindre enjeu face à Bruges dans deux semaines. En attendant, le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino vont pouvoir se renconcentrer sur le championnat de France et tenteront de reprendre leur marche en avant dès ce week-end avec un déplacement à Saint-Etienne dimanche.