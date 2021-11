Mauricio Pochettino : " Je suis content au PSG, ce n'est pas discutable"

Depuis dimanche, de nombreuses informations vous envoyant vers Manchester United sortent. N'est-ce pas déstabilisant avant un grand rendez-vous face à City.



Avant tout, je veux dire à mon ami (son adjoint Miguel D'Agostino), car il a perdu son papa hier soir (lundi), que je lui adresse toutes mes condoléances à lui et sa famille. Merci d'être avec moi en ce moment. Pour ma part, je suis concentré sur le football. Ça fait douze ans que je suis coach et les rumeurs, les bruits ne manquent jamais. Je ne suis plus un enfant. J'ai passé toute ma vie en tant que joueur et coach avec des rumeurs. Je comprends ce qui se passe parfois en positif, parfois en négatif. Il y a toujours des rumeurs et il faut vivre avec. On est concentrés à 100% et on va essayer d'avoir le meilleur résultat possible et d'encourager le meilleur match.



Vous êtes aujourd'hui le candidat numéro 1 pour entraîner Manchester United. N'est-ce pas une opportunité immanquable ?



On n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club, le PSG. Ce que fait l'autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. Quand j'étais à l'Espanyol j'ai dit que je voulais connaître Sir Alex. Si je le redis, cela va être repris. Je suis heureux à Paris. J'adore le club, j'adore les supporters. C'est magnifique d'être au PSG. On a des points d'avance en L1 et on affronte City.



Pouvez-vous confirmer que vous serez là encore à la fin de saison et que vous êtes heureux à Paris ?



Je pensais avoir été clair. J'ai dit que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine. Je suis content au PSG. C'est un fait. Ce n'est pas discutable, je suis content à Paris.



Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Kylian Mbappé qui ne s'est pas entraîné lundi ?



Kylian Mbappé va bien même si hier il ne s'est pas entraîné. Il sera présent à l'entraînement ce soir, j'espère qu'il sera encore mieux demain et qu'il pourra jouer le match dans les meilleures conditions.



Pour avoir plus le ballon qu'à l'aller, faut-il titulariser un joueur comme Paredes ? Je pense que toutes les possibilités sont là. On doit bien réfléchir. Cela ne sera pas le même match qu'à l'aller. On joue contre une équipe, ce n'est pas en changeant un seul joueur. Il s'agit de bien jouer et on peut faire cela avec des joueurs différents. Chaque match est différent et on espère faire de notre mieux demain. On espère gagner mais on joue l'une des meilleures équipes au monde, notamment pour la possession. C'est un grand défi pour nous de jouer à City.



L'an passé vous n'aviez pas tiré au but. Comment y remédier ?



On avait dominé le match, on avait eu des occasions mais pas de tir cadré. Eux avaient marqué sur leur première occasion. Si l'on veut marquer il faut cadrer. Après la possession c'est bien mais ce n'est pas tout. On veut se qualifier demain. Demain on espère gagner et prendre les trois points. L'année dernière on a mieux joué à l'extérieur, cela peut arriver en fonction des circonstances. C'est difficile à expliquer mais notre public au Parc des Princes, c'est un aspect clé et cela nous aide à gagner des matchs. L'année passée, il n'y avait pas de public. Je me rappelle quand je jouais, l'énergie que nous donnait le public. Il a confiance en nous, peu importe le terrain, les supporters sont là pour nous. Merci à eux. Sur le terrain on ressent l'énergie que dégagent les supporters. Ils nous aident à réaliser de grandes victoires.



Sergio Ramos est dans le groupe. Est-il possible de le voir sur le terrain ?



Sergio Ramos a fait de bonnes choses la semaine écoulée. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous et de le voir s'entraîner. Il doit améliorer sa condition physique. Être dans le groupe, c'est un pas en avant énorme pour lui. On verra bien s'il joue et quand il aura l'occasion de jouer. Il faut voir son évolution et qu'il soit bien pour sa condition physique afin de jouer et d'aider l'équipe.