Pochettino cible numéro un de Manchester United pour remplacer Solskjaer

Mauricio Pochettino est un candidat de premier plan pour devenir le nouveau manager de Manchester United et l'entraîneur du Paris Saint-Germain serait ouvert à ce changement, a appris GOAL.

Manchester United a annoncé dimanche qu'Ole Gunnar Solskjaer avait été licencié après une série de résultats décevants et que Michael Carrick prendrait en charge l'équipe de manière temporaire.

Le club devrait ensuite engager un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison avant de nommer l'été prochain un manager sur le long terme capable de le faire progresser.

United est un admirateur de longue date de Pochettino et a envisagé de faire venir l'ancien entraîneur de Tottenham à Old Trafford en 2019 au cours de l'été après le limogeage de José Mourinho. Cependant, le parcours impressionnant de Solskjaer lui a fait décrocher le poste de manière permanente.

L'intérêt de United ne s'est jamais vraiment dissipé mais ils n'ont pas eu besoin d'agir car ils étaient satisfaits du travail que le Norvégien faisait et Pochettino a rejoint le PSG, où il est actuellement le manager.

Il est entendu que Pochettino serait ouvert à un transfert si United fait une approche formelle. Selon nos informations, l'entraîneur du PSG entretient de bonnes relations avec Sir Alex Ferguson, ce qui pourrait être déterminant dans sa décision de quitter la France.

La relation de Pochettino avec le directeur sportif du PSG Leonardo n'est pas la meilleure et il est également entendu qu'il veut être dans un club où il aurait beaucoup de pouvoir dans le processus de décision.

Mardi soir, ils joueront contre Villareal en Ligue des champions et Carrick prendra en charge l'équipe. Ensuite, ils affronteront Chelsea en Premier League le week-end prochain.

Il n'est pas encore clair quand ils prévoient d'embaucher un manager intérimaire et pour combien de matchs Carrick sera en charge.

De nombreux noms sont actuellement évoqués, à court et à long terme. L'ancien défenseur de United, Laurent Blanc, est l'une des personnes pressenties pour assurer l'intérim.

Zinédine Zidane est au chômage, mais les sources de United ont essayé de se distancer de ces liens et il est entendu que le Français n'est pas ouvert au transfert non plus.

Le manager de l'Ajax, Erik ten Hag, a également été mentionné et a été interrogé sur un éventuel transfert dimanche.

Ten Hag a déclaré à ESPN : "Vous n'arrêtez pas de me poser cette question. C'est une question étrange. Je n'ai rien entendu à ce sujet, donc je ne peux pas y penser."