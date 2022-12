PSG : Marco Verratti va prolonger jusqu’en 2026

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Marco Verratti va bientôt prolonger jusqu'en 2026.

L’aventure de Marco Verratti au Paris Saint-Germain semble bien partie pour durer encore quelques années. Arrivé en 2012 alors qu’il n’avait que 19 ans, l’international italien est dix ans plus tard le joueur le plus ancien de l’effectif du PSG, avec qui il a disputé près de 400 matches et remporté 29 trophées, dont huit championnats de France.

Verratti va étendre son bail avec le PSG

Devenu un taulier du club de la capitale, le milieu de 30 ans devrait bientôt prolonger son contrat. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le champion d’Europe 2021 aurait trouvé un accord avec le décuple champion de France. Son contrat actuel expirant en 2024, il sera lié avec Paris jusqu’en juin 2026.

#Calciomercato | #Verratti prolungherà il suo contratto con il @PSG_inside: le firme nei prossimi giornihttps://t.co/FkrSfZM1Tm — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 5, 2022

Deuxième joueur le plus capé du PSG avec 398 matches disputés, il devrait bientôt rattraper le leader du classement Jean-Marc Pilorget, qui compte 37 rencontres de plus, et marquer un peu plus de son empreinte l’histoire du club.