PSG-Manchester City (1-2) – Pep Guardiola : « On ne les a pas laissés respirer »

L'entraîneur de Manchester City était satisfait de la réaction de son équipe en deuxième mi-temps face au PSG.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, micro RMC Sport :

« On a très bien commencé les premières minutes et après on a encaissé le premier but. On n'a pas joué de la manière dont on devait le faire mais ce n'est facile face au PSG. On a été plus agressif et plus intense ensuite avec le ballon. On revient à Manchester avec un bon résultat. »

Votre discours à la mi-temps ? : « En fait, on n'a pas changé grand-chose à la mi-temps, on a juste dit aux gars : « Jouez au foot, faites preuve de personnalité, si on perd, on perd, mais on doit être nous-mêmes. » »

Sur les deux visages du PSG : « Ils voulaient le faire mais ils n'étaient pas capables de le faire parce qu'on était plus agressifs. Si vous laissez Verratti ou Marquinhos trouver Neymar c'est plus dur, mais en deuxième période on ne les a pas laissés respirer. »

Sur le match retour : « Peut-être qu'ils vont innover, mais vous savez, nous on veut jouer avec notre personnalité pour atteindre la finale. C'est ce qu'on doit faire. »

Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City, au micro de RMC Sport :

« On a vu qu'il y avait deux équipes avec beaucoup de qualité. La première mi-temps était pour eux, la deuxième pour nous. On sait que Paris a beaucoup de qualités avec leurs joueurs offensifs mais au milieu aussi ils jouent très bien avec le ballon. On a eu du mal à mettre la pression mais on a pu faire ça en deuxième mi-temps. On n'était pas patient avec le ballon. Notre jeu, c'est d'être patient, être bien avec la possession du ballon. C'était mieux en deuxième mi-temps.

Sur le PSG plus fort à l'extérieur et sur le match retour : « Je ne savais pas que le PSG était plus fort à l'extérieur. Bien-sûr, ce n'est pas fini. On a fait un bon résultat, avec les qualités de Paris on sait que ce sera difficile mais je suis aussi confiant pour mon équipe.

L'article continue ci-dessous

Enfin une victoire en C1 pour Guardiola avec City ? : « On a eu des échecs dans le passé. Je pense que quand tu joues ici, tu sais que dans ta tête tu vas te battre parce qu'à ce niveau la qualité est très haute. On verra ce qu'il se passe, on va se reposer et essayer de gagner ce match. »