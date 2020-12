PSG-Lyon : Paris libéré, délivré avant d'affronter l'OL ?

Dans une bonne dynamique depuis plusieurs matches, le PSG doit confirmer sa métamorphose ce dimanche (21 h) face à une redoutable équipe lyonnaise.

Le changement est radical. Depuis trois matches, le PSG est métamorphosé. Face à , et Basaksehir, les hommes de Thomas Tuchel ont montré un bien meilleur visage que lors de leurs précédentes sorties. Sur les trois dernières rencontres, ils ont certes concédé un but par match mais ils ont aussi marqué à onze reprises, permettant à Neymar de s'illustrer ainsi qu'à Kylian Mbappé de dépasser les 100 buts inscrits avec le PSG.

Mieux, c'est dans l'expression collective que Paris a affirmé son évolution, signant un match référence mercredi contre les Turcs de Basaksehir (victoire 5-1). "On a eu beaucoup de phases difficiles, notamment durant cette campagne en , commentait Tuchel après la rencontre. C'est facile de dire que c'est notre match référence. On a fait un match presque parfait avec le ballon." Une base de travail intéressante pour le coach allemand qui se réjouit surtout de l'état d'esprit affiché par son groupe en ce moment.

"Il était nécessaire de changer notre mentalité, et l'effort aussi", disait Tuchel samedi au micro de PSG TV, parlant de "situation clé" au moment d'évoquer les matches contre Leipzig (1-0) et (2-2) ayant précédé le déplacement à Old Trafford. Car effectivement, c'est là qu'un tournant s'est peut-être joué.

L'article continue ci-dessous

Un tournant après Bordeaux

Les deux points perdus face à Bordeaux, après la victoire douloureuse mais essentielle contre Leipzig, resteront comme le principal tournant jusqu'ici pour le . Au lendemain du match face aux Girondins, Thomas Tuchel avait convoqué ses hommes pour une réunion d'urgence au Camp des Loges. Celle durant laquelle l'entraîneur parisien a employé des mots forts pour rappeler à quel point il était important que son équipe prenne conscience de certaines choses, et notamment de la nécessité de faire les efforts tous ensemble : "On n'a pas fait un bon match contre Leipzig mais on a tout donné, on a défendu comme des fous pour avoir ce résultat nécessaire. Contre Bordeaux, ce n'était pas pareil. Je l'ai expliqué à l'équipe, je l'ai montré aux joueurs, je l'ai prouvé par des statistiques car c'était facile. On a dit qu'on restait ensemble bien sûr, mais qu'il était nécessaire de mettre la barre plus haut, pour nous, pour notre standard. Il fallait que ça change et l'équipe a beaucoup changé."

Le message semble être passé. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, associée à la première place du groupe, va peut-être libérer définitivement l'équipe parisienne. "J'espère vraiment, conclut Tuchel. Les gars ont mérité de se sentir libérés. C'était compliqué de finir en tête du groupe. Les gars l'ont fait. On leur a donné un jour pour récupérer, gérer les émotions et penser au travail qu'ils ont eu à fournir."

C'est donc l'esprit reposé, et avec deux séances pleines dans les jambes, que les Parisiens abordent leur prochain défi : la réception de l'Olympique Lyonnais ce dimanche (21 heures ) au Parc des Princes, pour le compte de la 14e journée de . Un match de gala entre le leader et , troisième à seulement deux points des Parisiens. L'occasion pour le champion de de montrer qu'il est sur les bons rails et que les montagnes russes du début de saison ne sont qu'un lointain souvenir.