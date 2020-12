Mbappé réagit à son 100e but avec le PSG : "Je suis très fier, c'est un grand jour"

En marquant ce samedi à Montpellier (1-3), Kylian Mbappé a inscrit son 100e but avec le PSG. Une grande fierté pour le crack de Bondy.

Kylian Mbappé peut savourer. Face à Montpellier (1-3) ce samedi, le champion du monde 2018 a marqué son 100eme but avec le , toutes compétitions confondues. Un but inscrit en toute fin de match sur un service de Layvin Kurzawa.

L'attaquant n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Certainement pas le but le plus difficile à mettre. Mais c'est une réalisation qui va compter dans la jeune carrière de l'international français puisqu'avec ce but il devient centenaire et égale Dominique Rocheteau (100 buts). Il se rapproche aussi de Pedro Miguel Pauleta (109), et reste à distance respectable de Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Cavani (200).

"Ça faisait deux ou trois matches que j'y pensais"

"C'est la barre mythique des 100. Cela faisait deux ou trois matches que j'y pensais et c'est peut-être pour ça que je n'avais pas marqué. J'y ai peut-être trop pensé. Mais j'ai essayé de me concentrer sur le collectif, d'aider mes partenaires au maximum et eux me l'ont super bien rendu. Ils m'ont offert ce but, il n'y avait plus de gardien, j'ai marqué et je suis très content", a réagi Mbappé samedi soir au micro de PSG TV.

L'international français de 21 ans a ajouté : "Je suis très fier d'avoir marqué ce 100e but. Un grand merci à tout le monde, aux supporters, à toutes les personnes qui suivent le club, mes coéquipiers, la famille et toutes les personnes qui travaillent au club. C'est un grand jour, je suis très fier de faire partie de ce club fermé et d'appartenir à l'histoire de ce grand club."

L'article continue ci-dessous

100 buts pour le PSG.

Un sentiment de fierté incroyable.

Un grand merci à tous mes coéquipiers, le club, mes proches et bien sûr vous les fans pour votre soutien.

ICI C’EST PARIS ❤️💙 @PSG_inside pic.twitter.com/W48hA5VlfK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 5, 2020

Invité à commenter cette performance, l'entraîneur Thomas Tuchel a répondu après le match : "J'espère (que ça va le libérer, ndlr). Mais sa vie n'est pas trop difficile non ? Comme je l'ai dit, il a fait un bon match à Manchester. Sur d'autres matches, il avait marqué et j'avais été moins satisfait de lui. S'il continue à travailler je suis très calme. Aujourd'hui, je peux seulement dire 'félicitations'. Tous les attaquants ont besoin de buts et j'espère qu'il continuera mardi (contre Basaksehir)."

La question d'une prolongation agite aussi l'actualité puisque Kylian Mbappé, arrivé en même temps que Neymar en 2017, sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. À ce sujet, le directeur sportif Leonardo a répondu au micro de Canal+ : "On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer." Encore faut-il concrétiser désormais...