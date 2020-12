PSG-Basaksehir (5-1) : toutes les réactions

Ce mercredi, le PSG a assuré la première place de son groupe derrière un triplé de Neymar et un doublé de Mbappé. Toutes réactions.

Neymar (RMC Sport) : "Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir. "

Marco Verratti (RMC Sport) : "C’était dur pour tout le monde, pour nous les joueurs mais aussi ceux qui regardaient le match (l'incident de la veille, NDLR). Cela ne doit pas se passer. Nous, on est suivis par des millions de personnes et on doit être des exemples. On a fait un geste un peu fort en décidant de ne pas jouer avec l’autre équipe. Le quatrième arbitre doit être puni pour donner un exemple à tout le monde et qu’il change. Le plus intelligent était d’arrêter. On essaiera d’être encore plus des exemples à l’avenir. Il a fait une erreur, il faut le punir, peu importe qui que ce soit. C’est une question personnelle pour tout le monde, certains joueurs étaient plus touchés. Il n’y avait pas les conditions hier pour finir le match. Maintenant, nous sommes contents d’avoir gagné et on va de l’avant. On revient un peu de loin, on a eu des finales contre Leipzig et Manchester. J’ai écouté les critiques, ce n’était pas facile".

Nasser al-Khelaïfi (RMC Sport) : “On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous."

Okan Buruk (entraîneur Basaksehir, conférence de presse) : "Webo était vraiment très triste. On l'a soutenu, mais ce n'est pas lui qui devait se sentir mal. Le coupable, c'est la personne qui a dit ses paroles. C'est elle qui doit se sentir mal. On a montré qu'on était tous ensemble avec Webo. On doit arrêter cela, vivre ensemble. Les paroles de Demba étaient sacrées aussi, très importantes."