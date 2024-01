PSG : Luis Enrique dubitatif sur la présence de Mbappé contre Revel

Luis Enrique vient de faire une grosse annonce sur la présence de Mbappé contre l’US Revel, dimanche, en Coupe de France.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises, dimanche soir, avec l’US Revel. Ceci dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Mais pour ce match, le club francilien pourrait laisser sa star au repos afin de le préserver pour les prochaines rencontres.

Mbappé titulaire ou remplaçant contre Revel ?

Ce samedi 6 janvier 2024, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement au Stade Pierre-Fabre. Interrogé sur la façon d’utiliser Kylian Mbappé contre ce club de sixième division, l’ancien coach du FC Barcelone laisse planer du doute sur le Bondynois.

« J'envisage toutes les options. Faire de la rotation, faire confiance au titulaire. Nous sommes le PSG, ce n'est pas 12 ou 13 joueurs, il y a 25 joueurs dans l'effectif. Tout le monde doit pouvoir aider », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja. Buteur contre Toulouse (2-0) en finale du Trophée des champions, l’ancien Monégasque pourrait être préservé, ce dimanche.

Luis Enrique sur les risques de blessures

Alors que le PSG a quelques noms à l’infirmerie, l’entraîneur parisien n’entend pas diminuer sa façon de faire les choses. A l’en croire, la blessure fait partie intégrante du football.

« Celui qui n'accepte pas les blessures ne sait pas de quoi il parle, ça fait partie du sport de haut niveau. Ce n'est pas de la santé, sinon il faut faire un running dans le parc avec sa femme. Le football de haut niveau, ce n'est pas de la santé. La seule chose à faire, c'est d'être dans sa meilleure forme physique et mentale. Cela n'a rien à voir avec le fait que ça soit une équipe de niveau inférieur. Pour moi, le match demain est très important. On doit le gagner et jouer dans les meilleures conditions possibles », a-t-il souligné.

A propos de Milan Skriniar, blessé contre Toulouse, mercredi, le technicien espagnol affirme : « Malheureusement, après le match, les docteurs ont examiné Skriniar et il a besoin d'une opération. Jusqu'à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C'est triste, comme à chaque fois qu'un joueur se blesse. L'action ne semblait pas très dangereuse mais ça reste une triste nouvelle ».

Le coach parisien se méfie de l’US Revel

Même si le Paris Saint-Germain est grandement favori sur papier, ce n’est pas pour autant il faut minimiser l’US Revel qui peut créer le danger à tout moment en cas de faille, prévient Luis Enrique. Ce dernier invite ses poulains à se méfier des leaders du championnat amateur.

« Ils ne sont pas professionnels, ils sont dans une catégorie de niveau amateur. Ils sont premiers dans leur championnat. On a vu deux matchs de Revel mais pas dans le stade de demain, il y a une différence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger. Si on ne prépare pas le match de façon adéquate, ça peut mal tourner. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, c'est ce que j'ai dit à l'équipe. Il faudra de l'envie », a reconnu Enrique.