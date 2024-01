Skriniar, la durée exacte de son indisponibilité est connue !

Le PSG est désormais fixé sur la durée totale d’indisponibilité de son défenseur slovaque, Milan Skriniar.

Le PSG va devoir composer pendant une longue période sans son défenseur Milan Skriniar. Touché à la cheville, mercredi lors du match du trophée des Champions contre Toulouse, le Slovaque souffre d’une entorse à la cheville et il a choisi de se faire opérer. C’est ce que rapporte L’Equipe.

Un long repos forcé pour Skriniar

Cette décision signifie que l’ancien intériste va bel et bien manquer plusieurs mois de compétition. Trois, dans le meilleur des cas. Et il serait assez étonnant de le voir de retour sur les terrains avant la fin de la saison.

C’est clairement un coup dur pour Paris. Car s’il ne signait pas des débuts époustouflants dans la capitale française, Skriniar s’est vite imposé comme un indéboulonnable au sein de cette équipe. Derrière Kylian Mbappé, il a été l’élément le plus utilisé depuis l’entame de l’exercice avec 1815 minutes en cumul (23 matches joués, dont 20 comme titulaire).

Luis Enrique contraint au bricolage

Face à la défection de son défenseur titulaire, Paris ne devrait pas rester immobile durant cette période de mercato. Même s’ils ont déjà recruté le Brésilien Lucas Beraldo, les responsables franciliens pourraient retourner sur le marché afin de recruter un autre arrière. Parmi leurs cibles figurent le talentueux arrière lillois, Leny Yoro.

Pour rappel, Luis Enrique est déjà privé de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe en défense. Achraf Hakimi va aussi rater environ un mois de compétition, car il sera concerné par la CAN avec le Maroc. Cela signifie que le coach espagnol n’a aujourd’hui que cinq défenseurs valides à sa disposition : Lucas Hernandez, Nordi Mukiélé, Marquinhos, Danilo et Beraldo.