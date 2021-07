PSG – La liste des joueurs indésirables

Pour renflouer ses caisses, le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs.

Depuis l'ouverture du mercato d'été, le PSG s'est montré très actif pour recruter mais moins pour vendre. On dénombre ainsi quatre arrivées (Georginio Wijnadulm, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma) pour un seul départ : Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen (en ne tenant pas compte de la fin des prêts de Florenzi et Kean).

Un seul départ pour le moment

Conséquence, la balance des transferts est négative. Car si Wijnaldum, Sergio Ramos et Donnarumma étaient en fin de contrat et non rien coûté au PSG, le club parisien a tout de même déboursé 60 millions d'euros pour s'attacher les services d'Hakimi auxquels il faut ajouter les 16 millions d'euros pour l'option d'achat de Danilo Pereira. Et dans le sens des départs, Bakker n'a rapporté que 7 millions d'euros à Paris.

Pour rééquilibrer ses comptes, Leonardo, le directeur sportif et Mauricio Pochettino, l'entraîneur, ont dressé une liste des joueurs indésirables comme le révèle Le Parisien.

Areola vers la Premier League

Concernant les gardiens, Alphonse Aréola est proche de West Ham et il ne reste plus que quelques détails à finaliser. Pour Sergio Rico, deux clubs ont faire part de leur intérêt (Grenade en Espagne et Besiktas en Turquie) mais le PSG ne veut pas brader son gardien acheté 6 millions d'euros l'été dernier. Quant à Marcin Bulka et Garissone Innoncent, ils pourraient être prêtés pour alléger la masse salariale.

Pour les défenseurs, le PSG s'est mis d'accord avec Galatasaray au sujet de Layvin Kurzawa mais ce dernier hésite à signer car il espère pouvoir rejoindre un club de Premier League. Pour Thilo Kehrer, la situation est plus ambigüe : le joueur aime Paris et vient de s'acheter une maison à proximité de la capitale. Et un départ de Kurzawa pourrait lui permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu. Par ailleurs, comme l'indique Le Parisien, le PSG fera le point sur la situation de Timothée Pembélé à son retour des Jeux Olympiques.

Sarabia à la cote

Au milieu de terrain, Rafinha et Ander Herrera savent qu'ils ne vont pas beaucoup jouer mais ils n'ont reçu aucune offre. Auteur d'un bel Euro avec l'Espagne, Pablo Sarabia plaît à deux clubs de Serie A, l'Inter et la Lazio mais ils ne veulent pas dépenser les 20 millions d'euros réclamés par le PSG d'autant plus que le joueur fêtera ses 30 ans l'année prochaine.

Le Parisien précise que la rumeur d'un échange avec Joaquin Correa, l'attaquant argentin de la Lazio est « totalement farfelue ». On apprend également que l'Atlético de Madrid s'est renseigné sur Sarabia mais n'a pas encore formulé d'offre.

Mais le PSG reste confiant pour tous ces dossiers car le mercato d'été ne fermera ses portes que le 31 août prochain, à minuit.