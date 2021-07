OFFICIEL : Gianluigi Donnarumma signe au PSG

En fin de contrat avec l'AC Milan, le gardien de la sélection italienne s'est engagé ce mercredi avec le club de la capitale pour cinq ans.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Gianluigi Donnarumma a bel et bien décidé de signer au Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec l'AC Milan, le prometteur et très précoce gardien italien s'est engagé ce lundi avec le club de la capitale. Le portier de la Squadra Azzurra, fraîchement sacré Champion d'Europe et élu meilleur joueur de l'Euro 2020, a paraphé un contrat de cinq ans, le liant au dernier demi-finaliste de la Ligue des champions jusqu'en juin 2026.

Gianluigi Donnarrumma avait effectué sa visite médicale en compagnie du staff médical du Paris Saint-Germain pendant la compétition, à Rome, au camp d'entraînement de l'équipe nationale italienne. L'accord avait été révélé il y a de nombreux jours déjà, mais les deux parties ont attendu la fin de l'Euro pour conclure officiellement.





Pur produit de l'AC Milan, le plus jeune gardien de l'histoire de la Serie A a disputé 251 matches sous les couleurs des Rossonerri, lui qui a débuté sa carrière à 16 ans et 8 mois lors de la saison 2015-2016. Lancé dans le grand bain avec l'Italie face à la France après l'Euro 2016, Gianluigi Donnarrumma est véritable phénomène de précocité. L'ex numéro 99 de l'AC Milan a tout en magasin pour devenir le meilleur portier du monde dans le futur et marcher dans les pas de Gianluigi Buffon, son idole. Du haut de ses 22 ans, Gianluigi Donnarrumma prend le risque de quitter son Italie natale et de s'aventurer en terre inconnue. Un choix de carrière particulièrement osé.

Car au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma devra dans un premier temps se partager le rôle du titulaire avec Keylor Navas. Un prêt, qui a pendant un moment été évoqué dans la presse, n'est plus du tout envisagé. Toutefois, la situation du portier italien et des gardiens au PSG est appelée à évoluer car le gardien costaricien ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale française en raison de son âge, laissant potentiellement la porte grande ouverte au Champion d'Europe.

Le Paris Saint-Germain, de son côté, prépare l'avenir en recrutant à moindre coût, malgré le salaire élevé et la commission importante de Mino Raiola, un grand gardien en devenir. Mauricio Pochettino aura un choix de riche à faire dans les buts du PSG à la rentrée. Et à ce poste, ça n'a pas souvent été le cas pour ses prédécesseurs.