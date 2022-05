PSG : Lionel Messi envoie un message positif aux fans après une première saison mitigée

Lionel Messi est convaincu que "de bonnes choses vont arriver en 2022", alors que la superstar argentine revient sur sa première campagne éprouvante au Paris Saint-Germain. L'arrivée du septuple Ballon d'Or au Parc des Princes à l'été 2021 a suscité l'hystérie générale, l'un des plus grands joueurs de tous les temps ayant rompu ses liens avec le FC Barcelone pour s'installer en France en tant qu'agent libre.

Après avoir fait exploser les records lors de son passage au Camp Nou, on attendait beaucoup de Messi au PSG, mais il n'a inscrit que 11 buts toutes compétitions confondues et n'a pas été en mesure de hisser le PSG très loin en Ligue des champions, même s'il a ajouté un titre de champion de Ligue 1 à son palmarès toujours plus riche. L'Argentin a posté un message positif sur les réseaux sociaux alors qu'il réfléchit à une courbe d'apprentissage abrupte dans la capitale française et se tourne vers ce qu'il espère être un avenir brillant.

"La saison est terminée et je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m'ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m'avoir toujours accompagné et soutenu. C'était une année différente à cause de tout ce qui s'est passé, mais à la fin, nous avons gagné un titre que j'étais très excité de remporter en raison de ce que cela signifie d'avoir un premier trophée ici à Paris", a déclaré Lionel Messi.

"Nous gardons le goût amer d'avoir perdu en Ligue des champions dans un match où nous étions les meilleurs, mais en même temps, je veux garder la joie d'avoir ajouté un autre titre qui était aussi un des objectifs. Sûrement de bonnes choses arrivent en 2022, ce sera une année importante et nous allons nous battre pour être en compétition avec de l'ambition pour tout. A plus tard !", a conclu l'attaquant du PSG.

Messi a raison de suggérer que 2022 s'annonce comme une grande année. En effet, outre ses efforts lors de sa deuxième saison avec le PSG, il a la phase finale de la Coupe du monde au Qatar en ligne de mire. La plus grande des récompenses sportives lui a échappé jusqu'à présent, mais il se rendra au Moyen-Orient au sein d'un groupe de stars qui pense être capable d'aller jusqu'au bout. Angel Di Maria sera une fois de plus aux côtés de Messi dans sa quête de gloire mondiale, l'ailier expérimenté cherchant à relever un nouveau défi à la Juventus de Serie A - comme le confirme GOAL - qui lui permettra de rester en lice pour une reconnaissance sur la scène internationale.

Messi a rendu hommage au départ d'un attaquant du PSG, en disant d'un homme qui reste un ami proche : "C'était un plaisir d'avoir partagé cette dernière année avec toi à Paris. Nous nous connaissons depuis longtemps, mais ce n'est pas la même chose d'être ensemble au jour le jour que de se voir de temps en temps. Tu as confirmé ce que je savais déjà, que tu es une personne formidable, tant toi que ta famille. En tant que joueur et ce que tu as fait dans ce club, il n'y a rien à dire : tout est impressionnant. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, tu vas nous manquer. "