Barcelone : Messi au PSG, Piqué en a pleuré

Gerard Piqué admet avoir "pleuré quand Lionel Messi a quitté le FC Barcelone", mais la star espagnole peut comprendre pourquoi l'Argentin a dû partir pour le Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d'Or a quitté la Catalogne pour la capitale française au cours de l'été 2021, alors que les géants de la Liga n'avaient pas les moyens de lui offrir un nouveau contrat.

Un départ et une vive émotion

Les larmes ont coulé lorsque le sud-américain a fait ses adieux au Barça, et Piqué, diplômé de l'académie de La Masia, était parmi ceux qui ont été envahis par l'émotion lorsque "le meilleur joueur de l'histoire du jeu" a rompu ses liens avec les Blaugrana. Triste.

Il faut dire que Piqué était un ami proche de la superstar argentine, qui a battu d'innombrables records au cours de son passage mémorable au Camp Nou. Il a raconté à Gary Neville sur The Overlap comment il a vu partir son ami. "J'ai pleuré quand Messi a quitté Barcelone. J'ai pleuré pour lui. Pour la carrière qu'il a eue au Barça, il aurait été formidable qu'il reste jusqu'à la fin de sa carrière au club", a d'abord raconté le défenseur central.

Un être vous manque et tout est dépeuplé

"Je peux comprendre pourquoi Messi n'a pas pu renouveler. Le club souffrait beaucoup économiquement à cause de l'ancien président et de sa façon de gérer le club. Au bout du compte, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Parfois, vous prenez une décision et les choses ne marchent pas. Pour Barcelone et les fans, Messi était comme un Dieu, ça aurait été génial qu'il reste. Messi était le meilleur joueur de Barcelone. J'ai toujours dit que nous avions Messi pour gagner des titres, mais nous devions aussi avoir une bonne équipe. Un joueur seul ne peut pas gagner de titres", a ensuite ajouté le Catalan, lucide.