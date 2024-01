PSG, les révélations étonnantes de Barcola sur Luis Enrique

L’attaquant français, Bradley Barcola, a fait des révélations étonnantes sur son entraineur au PSG, Luis Enrique, dimanche.

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de l’OL, Bradley Barcola commence à se démarquer au sein de l’effectif parisien. Tancé il y a encore quelques mois pour son manque de réalisme devant les buts, l’ancien lyonnais a retrouvé son instinct de buteur ces dernières journées. Et Luis Enrique n’est pas étranger au retour en grâce du Français.

Bradley Barcola revient sur ses débuts avec le PSG

Transféré au PSG contre un montant de 45 millions d’euros (+5 millions de bonus), Bradley Barcola disputé ses premières minutes sous les couleurs parisiennes le 3 septembre dernier face à…l’OL au Groupama Stadium. Un moment spécial pour l’international espoirs. « C'était spécial. Je m'étais bien préparé mentalement. J'aurais même pu marquer, mais on a gagné j'étais content », a confié Barcola dans un entretien accordé à Téléfoot.

Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est ensuite revenu sur son premier classico PSG – OM au cours duquel il avait été acclamé par les supporters parisiens. Un autre moment particulier pour Bradley Barcola qui remercie à nouveau les ultras pour ce geste. « Je ne remercierai jamais assez les supporters. C'était un très bon moment pour moi. J'étais en confiance, tout ce que je tentais, je le réussissais, donc j'y suis allé à fond (…) J'ai de la chance d'être de plus en plus titulaire, donc j'arrive à montrer ce que j'ai vraiment envie de montrer au coach, à tout le monde. Je sais que je peux encore faire beaucoup mieux », a ajouté l’ailier du PSG.

Barcola révèle comment Luis Enrique l’a aidé à revenir en forme

Les choses vont pour le mieux pour Bradley Barcola au PSG actuellement. Mais il y quelques mois, le jeune attaquant français (21 ans) traversait une période compliquée avec le club de la capitale. L’ancien joueur de l’OL était notamment critiqué dans les médias et par les observateurs du football français pour son inefficacité devant les buts. Un manque de réalisme qui s’est notamment remarquée lors du match contre Newcastle en Ligue des Champions où rien n’avait réussi à Barcola.

Mais l’homme aux 12 sélections (4 buts) en Equipe de France espoirs ne s’est pas laissé toucher par ces critiques et a même retrouvé son instinct de buteur ces dernières semaines. Un mental qu’il tient déjà depuis ses années de formation. « On m'a fait des petits reproches, mais ça ne m'a jamais touché (…) Trop maigre, faut plus marquer… J'ai toujours travaillé (…) Je n'étais pas le plus prioritaire de ma génération », lâche-t-il avant de révéler comment Luis Enrique l’a aidé à revenir au top avec le PSG. « J'ai progressé. Quand je ne fais pas ce qu'il veut, il est derrière moi à me dire : ‘Va, écarte-toi, prend la balle, va au 1 Vs 1. Je ne suis pas le genre de joueur à aller tout le temps au 1 Vs 1 et lui, il me pousse », a conclu Bradley Barcola.