PSG : Daniel Riolo attaque violemment Bradley Barcola

Auteur de plusieurs occasions franches vendangées contre Newcastle, mardi, Bradley Barcola se fait critiquer. Riolo ne lui fait aucun cadeau.

Hôte de Newcastle United, mardi soir, au Parc des Princes dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a été contraint au partage des points par les Magpies.

Un pénalty controversé accordé au PSG

La joie des Ultras du PSG, qui invitaient à venir soutenir les joueurs, a été confisquée par les Anglais de Newcastle au Parc des Princes ce mardi. Battu au match aller par 4-1, le club francilien a été tenu en échec par les Anglais (1-1) lors du match retour, mardi soir.

Bien qu’ils aient pris le contrôle du match au tout début, les champions de France ont été surpris avant la demi-heure de jeu. Alexander Isak à la 24e minute de jeu. S’ils se sont repris en seconde partie du match en dominant la partie, les Parisiens ont été récompensés par un pénalty controversé accordé à Ousmane Dembélé, et que Kylian Mbappé, de tout sang-froid, a transformé avec succès (90e+8) en toute fin de match.

Riolo envoie Barcola en Youth League

Lors de ce match que le PSG pouvait remporter facilement, les hommes de Luis Enrique ont vendangé plusieurs occasions. Parmi ces occasions vendangées, quelques-unes remarquables sont de la part de Bradley Barcola. Entré juste après l’heure de jeu (62e) en remplacement de Randal Kolo Muani, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a été auteur de quelques occasions ratées (65, 75e, 90e+1, 90e+9).

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a ouvertement critiqué la prestation de Bradley Barcola. Selon le journaliste et éditorialiste RMC, l’ancien joueur des Gones n’a pas le niveau pour jouer en Ligue des champions. Il le voit au niveau de Youth League.

« On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis », a déploré Daniel Riolo.

« On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là! », a ajouté Riolo.