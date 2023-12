PSG : Luis Enrique réitère son soutien à une pépite

L’entraineur du PSG, Luis Enrique a défendu une nouvelle fois, l’un de ses joueurs, très critiqué ces derniers jours.

Il est devenu le bouc-émissaire du PSG depuis le nul frustrant obtenu face à Newcastle en Ligue des Champions. Auteur d’une entrée décevante, Bradley Barcola est tancé depuis plusieurs jours pour son manque d’adresse devant le but contre les Magpies. Toutefois, le jeune joueur peut toujours compter sur le soutien de son coach, Luis Enrique.

Bradley Barcola sous le feu des critiques

Entré en jeu face à Newcastle alors que le PSG était mené, Bradley Barcola s’était offert les meilleures occasions du match. Mais l’ancien joueur de l’OL les a toutes manquées. Le PSG ne doit sa survie qu’à un penalty discutable, transformé par Kylian Mbappé à la dernière minute. Après le match, Bradley Barcola a été la cible des critiques dont celle de Daniel Riolo qui a littéralement broyé le joueur.

« On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là ! », déclarait l’éditorialiste sur les ondes de RMC. Un avis que ne partage certainement pas Luis Enrique.

Getty

Luis Enrique contredit Riolo au sujet de Barcola

L’entraineur du Paris Saint-Germain est fan de son joueur. Luis Enrique, contrairement à Riolo, pense que Barcola est assez mature pour participer aux grandes compétions. « Bien entendu qu’il est mûr. Je l’ai dit dès le départ. Je suis très satisfait de tous les joueurs, surtout Bradley. C’est un joueur qui a cette capacité naturelle de déborder. Il a de très bonnes qualités, il a une bonne attitude. C’est un joueur pour l’avenir. Mais le futur, c’est demain. Je pense qu’il ressent notre confiance », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse, vendredi.