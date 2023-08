PSG : Les propos humiliants de Luis Enrique envers Marco Verratti

Sauf surprise, Marco Verratti quittera le PSG avant la fin du mercato. Son entraîneur ne veut pas de lui et l’humilie.

Après avoir mis Christophe Galtier à la porte, le Paris Saint-Germain a choisi Luis Enrique comme le nouvel homme fort de la barre technique de la formation francilienne. Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne ne veut pas de certains joueurs dans son effectif parisien. Et Marco Verratti en fait grandement partie.

Luis Enrique chambre Marco Verratti

A l’instar de Neymar, qui a fini par prendre la direction d’Arabie Saoudite, Marco Verratti ne fait plus partie des plans futurs du club champion de France. Après avoir écarté Marco Verratti de son media day, le Paris Saint-Germain, par la voix de son entraîneur Luis Enrique, et celle de Luis Campos, conseiller sportif, a annoncé à plusieurs joueurs, dont l’Italien, qu'il ne compterait pas sur lui cette saison. Alors, le « petit hibou » devrait trouver une nouvelle corde à son arc le plus rapidement possible.

Après plus d’une décennie passée au sein du club de la capitale française, Marco Verratti est plus que jamais proche d’un départ. Et ce, de la mauvaise des manières, puisque plus rien ne va de bien entre l’Italien et le club francilien. Selon les informations du Parisien, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, a eu un échange violent avec Verratti. A en croire le média, l’Espagnol aurait lancé un cinglant « Avec moi, tu ne joueras jamais ! » au natif de Pescara. L’ancien patron de la Roja met en effet l’accent sur les défauts de Verratti, notamment ses sorties nocturnes, son hygiène de vie, etc.

Conseiller sportif du club champion de France, Luis Campos aurait même été présent au moment de cette violente discussion entre l’entraîneur et son joueur, qui n’a encore eu la moindre minute en championnat de France cette saison en dépit de trois matchs disputés par le club francilien.

Verratti veut rejoindre Neymar

Ne faisant plus partie des projets du club et de l’entraîneur, Marco Verratti, qui a rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2012 en provenance de Pescara, va probablement quitter le club cet été.

A en croire les dernières informations de Media Foot, Paris aurait finalement trouvé un accord avec les dirigeants d'Al Hilal pour l’Italien. La formation saoudienne veut le milieu de terrain italien, aurait manifesté clairement son intérêt et serait prêt à faire de gros efforts financiers pour recruter Marco Verratti.