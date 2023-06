Durée de contrat, salaire, objectifs... Tout sur l’arrivée de Luis Enrique au PSG

L’entraineur espagnol Luis Enrique est attendu ce mercredi à Paris pour finaliser son engagement avec le club champion de France.

La fin du feuilleton est pour bientôt. Dans 48 heures, le PSG aura enfin un nouvel entraineur. La quête d’un nouveau coach a été longue mais elle a fini par aboutir. Mercredi au plus tard, Luis Enrique deviendra le nouveau patron de l’équipe francilienne.

Luis Enrique attendu mercredi à Paris

Selon Le Parisien, le technicien ibérique devrait donc arriver cette semaine dans la capitale française. Il réglera les tous derniers détails relatifs à son engagement avec le PSG et paraphera ensuite son contrat. La durée de ce deal sera de deux ans, plus une autre saison en option. Son salaire approcherait les 8M€ net annuels, hors bonus.

L’ancien sélectionneur de la Roja pourra alors officiellement commencer le travail dans son nouveau rôle. Mais, il l’a déjà fait d’une certaine manière, en étudiant l’effectif qu’il a à sa disposition mais aussi les joueurs qu’il souhaite voir venir à Paris.

Luis Enrique travaillera de concert avec le conseiller de football, Luis Campos. Une collaboration entre deux Espagnols qui sera très scrutée de l’extérieur. Le dirigeant parisien n’a d’ailleurs pas attendu l’arrivée de son compatriote pour avancer sur plusieurs pistes de mercato. Les arrivées de Marco Asensio et de Manuel Ugarte sont déjà toutes conclues et devraient être suivies par celles de Lucas Hernandez (Bayern) et Lee Kang-In (Majorque).

Luis Enrique espère garder Mbappé

Le nouvel entraineur parisien retrouvera en outre des joueurs qu’il a déjà coachés auparavant, comme Neymar, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Il aura probablement son mot à dire sur l’avenir au club de cette triplette. En revanche, on peut imaginer que sa hiérarchie ne le consultera certainement pas au moment de trancher au sujet de la star de l’équipe, Kylian Mbappé. S’il ne prolonge pas, le crack de Bondy devrait être vendu cet été.

Luis Enrique espère que ce scénario ne se produira pas, car il sait qu’il a plus de chances d’obtenir des résultats avec le génie français à sa disposition. Et parmi les objectifs qui lui ont été assignés, il y a la conquête de la Ligue des Champions. Un trophée derrière lequel le QSI court désespérément. Dans cette optique, le technicien natif des Asturies aura carte blanche pour mener sa barque comme il l’entend.

Le cas Galtier enfin réglé

L’arrivée au club de Luis Enrique signifie aussi le départ de Christophe Galtier. Au bout de longues tractations, un accord a été trouvé pour une séparation. L’entraineur champion de France devrait toucher des indemnités à hauteur de 6M€. De quoi se consoler de la fin prématurée de son aventure à Paris.