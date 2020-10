PSG – Les confidences du père de Moise Kean

Dans un entretien accordé au Parisien, le père de Moise Kean revient sur la saison compliquée de son fils à Everton et ses ambitions avec le PSG.

Avec les départs de Cavani et de Choupo-Moting, le PSG avait besoin de renforcer son secteur offensif et a obtenu le prêt de Moise Kean en provenance d'Everton.

L'attaquant italien, âgé de 20 ans, sort d'une saison compliquée avec les Toffees mais pour son père, Biorou Jean Kean, ce prêt va lui permettre de relancer sa carrière, comme il l'a confié à nos confrères du Parisien : « A , c'était trop compliqué pour lui. Le club a embauché des attaquants plus chers et plus expérimentés que lui et il aurait peu joué. Franchement, il n'avait pas sa place, à son âge, à Everton cette saison. C'est bien qu'il se relance ailleurs. […] Moise est très motivé et il veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari. »

Son père explique ensuite que son adaptation sera grandement facilité par le fait que sa langue natale est le français : « Nous sommes originaires de et à la maison, on parle français. C'est avec ses copains que Moise parle italien. Pas avec nous. »

Le père de Moise Kean rejette également les comparaisons avec Mario Balotelli, dont la carrière a été gâchée par son manque de professionnalisme : « Moise n'est pas à Paris pour se divertir mais pour travailler ! […] On peut envier le talent de Balotelli mais pas son comportement. […] Il n'est pas du tout bagarreur. Il est doux comme un agneau. Il est plutôt du genre à fuir les disputes qu'à les provoquer. »