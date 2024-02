PSG : Les confidences de Marco Asensio avant la Real Sociedad

Avant la réception de la Real Sociedad en Ligue des champions, Marco Asensio vient de faire quelques révélations.

Dans deux jours, le Paris Saint-Germain retrouve la Real Sociedad dans le cadre de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Joueur du club francilien depuis l’été dernier, Marco Asensio fait quelques révélations sur son rôle et sa signature au club francilien.

"On est très ambitieux"

Ancien joueur du Real Madrid, Marco Asensio a rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2023 en provenance de la Maison Blanche. Revenu de blessure après quelques semaines d’absence, l’Espagnol a évoqué sa blessure avant d’aborder d’autres sujets dans un entretien avec l’AFP.

« J’étais dans une bonne période, je m’étais bien intégré à mon nouveau club. Mais c’est devenu un défi, j’ai dû être patient et persévérant. J’ai travaillé dur pour revenir le plus tôt possible. Ces derniers matchs, j’ai pu montrer que je me sentais bien, je suis en forme et disponible pour l’équipe », a-t-il d’abord expliqué, soulignant qu’il est heureux de vivre à Paris et d’avoir été parfaitement intégré au groupe par ses coéquipiers.

« Avec le club, le staff et les joueurs, nous sommes sur la bonne voie, unis, et je crois qu'on va accomplir de grandes choses. On s'entend tous bien et on est très ambitieux », a commenté Marco Asensio, qui révèle avoir échangé avec Keylor Navas avant de débarquer à Paris.

Ce qu’Asensio entend apporter au PSG

Toujours dans cet entretien avec l’AFP, l’ancien joueur du Real Madrid a évoqué ce qu'il peut apporter au club champion de France, qu'il a rejoint l'été dernier gratuitement. Le milieu offensif espagnol veut être un « exemple et une source d’inspiration » pour les jeunes du club de la capitale française.

« Mon football, mon expérience et mon leadership. Ça fait longtemps que je suis dans le monde du foot, j'ai connu mon lot de succès et je crois que j'ai beaucoup à offrir », a répondu l'international espagnol de 28 ans. « Je peux être un exemple et une source d'inspiration pour les jeunes joueurs du club », a-t-il ajouté. S'il se sent le « plus à l'aise et le plus dangereux » dans l'axe, Marco Asensio pense pouvoir apporter « beaucoup à l'équipe sur et en dehors du terrain ». « Je sens que je suis un joueur important, qui peut aider les autres, un rôle que je partage avec d'autres joueurs qui sont là depuis longtemps », a poursuivi l'attaquant. « J'essaie d'apprendre les habitudes du vestiaire, de m'adapter et d'aider ».

Marco Asensio, qui a la confiance de son ancien sélectionneur, devrait être de la partie, mercredi prochain (21 heures) contre la Real Sociedad. Victime d'un tacle vicieux lors du match en Coupe de France contre Brest, Kylian Mbappé sera quant à lui, présent face aux Espagnols, mercredi prochain.