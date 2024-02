Ligue des Champions : Bonne nouvelle pour le PSG avant la Real Sociedad

Le PSG a reçu une bonne nouvelle sur l’un de ses joueurs à quelques jours d’affronter la Real Sociedad.

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi prochain, la Real Sociedad en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Un match que le club parisien va aborder avec quelques absents au sein de son effectif. Mais à trois jours du choc, Luis Enrique est assuré de pouvoir compter sur l’un de ses cadres.

Luis Enrique rassure sur l’état de Kylian Mbappé

Blessé face à Brest en 8es de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé était dans le groupe contre Lille, samedi. Mais l’international français a été laissé au banc pendant tout le match. Une situation inquiétante qui a relancé les doutes sur sa présence mercredi mais Luis Enrique a tenu à rassurer les fans. « Mbappé est très bien physiquement. Nous n'avons pas voulu prendre de risques parce qu'il n'y avait pas besoin. Si cela avait été une finale, il aurait bien sûr joué. Mais mercredi, il sera à disposition, à 100%, sans aucun doute », a assuré l’entraineur du PSG.

Mbappé sera présent face à la Real Sociedad

Le technicien espagnol a été suivi par Vitinha qui s’est montré également confiant sur l’état de son partenaire. « On sait que c’est un grand grand joueur, il n’y a pas de mots pour le décrire déjà. C’est important quand il joue et quand il ne joue pas, c’est un grand manque, mais on a un grand effectif, on a des grands joueurs et on a fait un grand match aussi. Son état de santé ? La chose que je sais, c’est qu’il va bien », a confié l’international portugais.

Cependant, ces déclarations n’étaient pas assez suffisantes pour rassurer les supporters du PSG. Mais ces derniers peuvent être tranquilles. Kylian Mbappé sera bien de la partie contre la Real Sociedad. L’international français était de retour à l’entrainement dimanche au Campus PSG. Le journal L’Equipe indique d’ailleurs les hommes de Luis Enrique seront au repos lundi avant de reprendre les séances d’entrainement dès mardi.