PSG, Leonardo : "Sortir de la peur en Ligue des champions"

Le directeur sportif du PSG a appelé le club de la capitale et son équipe à se décomplexer en Ligue des champions.

Le PSG a un blocage en . "Rêver plus grand", voici le dicton proposé aux supporters du club de la capitale, mais ces derniers ont souvent été déçu à l'arrivée du printemps et notamment lorsque le champion de au titre se casse les dents en huitièmes ou en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Lors de sa prise de parole face à Metz, Leonardo avait tenu à calmer les ardeurs du fantasme de gagner la Ligue des champions.

Le directeur sportif brésilien avait ainsi tenu à enlever de la pression sur les joueurs et son entraîneur qui sont généralement jugés en grande partie sur la Ligue des champions. Il faut dire que depuis l'arrivée des Qataris, le n'a toujours pas réussi à passer un cap et notamment celui d'atteindre le dernier carré de la compétition. Les Parisiens ont toujours buté soit en quarts de finale, soit en huitièmes.

Et depuis deux ans, c'est dès la sortie des phases de poules que le club de la capitale bute. Le mais surtout ont éliminé le club de la capitale. Pire encore, face aux Red Devils ou au FC Barcelone en 2017, le PSG a été humilié au match retour, perdant totalement ses moyens. Dans une interview accordée à RMC Sport, Leonardo a demandé aux joueurs du PSG d'arrêter d'avoir peur en C1.

"Le PSG n'est pas favori aujourd'hui"

"C’est normal qu’on ait des petits problèmes qu’on cherche à régler. Après, il y a des décisions à prendre, du travail et de l’application à mettre en place. Ce sont des choses normales qu’on connaît. Il y a une autre chose de laquelle on doit sortir, c’est un peu la peur. Comme Paris ne l’a jamais gagnée (la Ligue des champions, ndlr), il y a la peur que ça n’arrive peut-être pas encore cette année. On doit sortir de ça !", a confessé le Brésilien.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne veut pas s'enflammer, mais considère que la phase de poules sera déterminante pour jauger jusqu'où le PSG pourra aller cette saison : "Personne ne dit que le PSG est favori aujourd’hui. C’est normal. Mais si on réussit, dans ce groupe, avec ces joueurs, à canaliser tout ça de manière positive et à créer une ambiance dans l’équipe, peut-être que ça peut devenir quelque chose de plus important en février, mars."