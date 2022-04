PSG : Leonardo, (presque) comme si de rien n’était

« Changement », « révolution », « ménage ». Au lendemain de l’élimination du PSG à Madrid, les mots pour annoncer la grande lessive furent légion. Tout comme les noms des membres du club (susceptibles de quitter le navire) qu’il faudrait voir quitter le navire. Ceux de Pochettino, Al-Khelaïfi ou encore Leonardo ont bien évidemment été cités.

Un mois après cette sortie de route en huitième de finale de la Ligue des champions, le temps est à l’accalmie, bien aidé par les récents triplés de Kylian Mbappé et les promesses d’une entente durable de la « MNM ». Si Nasser Al-Khelaïfi semble intouchable, Pochettino a, lui, récemment clamé qu’il n’était pas contre poursuivre l’aventure.

Qu’en est-il de Leonardo ? Le Brésilien, dont la lisibilité de la politique sportive est régulièrement pointée du doigt, tout comme les choix de recrutement non concertés avec son entraîneur, est aussi dans l'œil du cyclone.

Pourtant, « Leo » continue de s’activer. Parmi ses proches, on indique que sa mission principale est d’être au plus près de l’équipe première jusqu’à l’obtention du titre et qu’après cela, il se consacrera pleinement au mercato. « Personne n’a oublié qu’après l’élimination contre Manchester United, on avait perdu quatre matchs », souligne-t-on en interne.

Affecté mais pas résigné après la défaite contre le Real Madrid

L’ancien joueur du Milan AC n’a pas attendu l’obtention du titre pour déjà entamer son mercato estival. Sur le dossier Pogba, les contacts avec l’actuel milieu de Manchester United et Mino Raiola existent bien et se poursuivent encore. En revanche, il devrait revenir à la charge sur le dossier Ousmane Dembélé une fois le dixième titre acquis (même si ce dernier n'exclut pas de prolonger avec Barcelone). Alors qu’un accord de principe existe entre les deux parties.

Quelques jours après l’élimination face au Real Madrid, l’un des témoins qui l’a rencontré se souvient « d’un Leonardo affecté mais pas résigné ». D’autres évoquent une manière de travailler qui n’a pas changé et un sentiment que rien ne bougera dans les mois à venir.

S’il a craint pour son poste dans les jours qui ont succédé le retour de Madrid, le Brésilien se sent désormais plus tranquille et pas forcément menacé. Outre l’équipe première, il travaille sur des dossiers prioritaires comme la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes.

Mais surtout sur la prolongation de Kylian Mbappé et des trois titis en fin de contrat au mois de juin : Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Ayman Kari. Sans oublier Warren-Zaïre Emery, considéré comme le plus gros talent de la formation parisienne. Autant dire que ces dossiers pourraient peser lourd dans le bilan du directeur sportif.

Du côté de Doha, on répète comme après Madrid, qu’aucune décision ne sera prise avant l’acquisition du dixième titre de champion de France. Contrairement à ce qui a pu être fait par le passé, l’idée est de ne prendre aucune décision hâtive, qui pourrait un peu ébranler ce fragile édifice. Pour parler de révolution, il faudra sans doute attendre que L1 soit terminée.