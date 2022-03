PSG : Leonardo met les choses au clair sur le dossier Kylian Mbappé

Et si à la surprise générale, et au grand désarroi du Real Madrid, le PSG parvenait à prolonger Kylian Mbappé ? Ces derniers jours, le club de la capitale aurait avancé ses pions pour convaincre le champion du monde 2018 de renouveler son contrat avec le club de la capitale. Le Parisien a avancé que le PSG a offert un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de 50 millions d'euros net par an.

"Le montant, ça prendra deux minutes à la fin"

Au total, Kylian Mbappé toucherait 200 millions d'euros sur deux ans. En plus de son salaire, le Français aurait également une prime à la signature de 100 millions d'euros. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Leonardo a tenu à rétablir certaines vérités concernant les dernières informations au sujet de la saga Kylian Mbappé, démentant au passage la fameuse "super-offre" de 100 millions de salaires sur deux ans.

Contrat de Mbappé : la confiance du PSG contre la sérénité du Real Madrid

"Ce n'est pas vrai, on n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. (…) Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin", a affirmé Leonardo.

"À nous de le comprendre et de savoir de quoi il a besoin à chaque moment"

Le directeur sportif du PSG connaît les ingrédients nécessaires pour que le Français prolonge : "C'est une question de ressenti. Le joueur français, quand il débute, a l'objectif de jouer à l'étranger. Ce n'est pas un hasard si dans l'équipe championne du monde en 1998, tu as une majorité de joueurs qui jouent à l'étranger. Pareil en 2018, Kylian était le seul du onze type qui jouait en France. Pogba et Griezmann n'ont jamais joué en L1, Zidane a fait sa carrière plus à l'étranger qu'en France. Mais à l'époque, il n'y avait pas un club de la dimension du PSG. Nous, on n'est pas vendeurs, ça change l'esprit. Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion".

Lizarazu : « Un départ de Mbappé serait une catastrophe »

L'article continue ci-dessous

"Le ressenti qu'il y a eu samedi au stade c'est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d'autres clubs n'ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser. C'est un sentiment, constitué d'une accumulation de petites choses. À nous de le comprendre et de savoir de quoi il a besoin à chaque moment. Quand on arrive à une équipe avec peut-être le meilleur joueur de l'histoire (Messi), Neymar et lui, on peut se dire : qui est premier, deuxième, etc. ? Or, il y a une harmonie, un respect entre eux et ça se construit aussi", a ajouté le Brésilien.

Leonardo est persuadé que le PSG n'est pas encore hors de la course pour prolonger Kylian Mbappé : "Nos chances de le prolonger ? Je ne saurais dire, mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Je ne pense pas qu'il jugera sur le résultat contre le Real Madrid. On a une génération qui vient, on a des jeunes de la formation, on a l'envie de faire d'autres investissements. Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd'hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté."