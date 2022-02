Lizarazu : « Un départ de Mbappé serait une catastrophe »

Kylian Mbappé est actuellement l’homme à tout faire du PSG. Décisif à chaque match ou presque, il est le facteur X et il est difficile d’imaginer quel sera le sort de cette formation sans lui. Un scénario qu’il faut pourtant commencé à envisager vu que le Bondynois sera en fin de contrat au terme de la saison en cours.

« Mbappé est totalement indispensable au PSG »

Bixente Lizarazu, ex-international français et aujourd’hui chroniqueur pour TF1, s’est dit préoccupé pour le PSG. Pour lui, l’équipe francilienne court à sa perte si jamais son numéro 7 venait à changer de tunique. « Il est constant, agressif, et veut gagner à chaque fois. C'est un joueur totalement indispensable au PSG. Le perdre, ce serait une catastrophe industrielle », a-t-il déclaré lors de l’émission Téléfoot dimanche.

Bien qu’ayant affirmé samedi après son doublé contre l’ASSE qu’il visait le record de buts d’Edinson Cavani, Mbappé est toujours fortement pressenti pour bouger en juin prochain. Le Real Madrid, qui le drague depuis plusieurs années déjà, reste le mieux placé pour l’accueillir dans son effectif.

Lizarazu est impressionné par ce que réalise Mbappé depuis quelques mois, d’autant plus qu’il le juge en constante progression. « Il y a une vraie progression, même s'il a déjà connu des périodes exceptionnelles, a-t-il poursuivi. L'an passé, il n'était pas suffisamment altruiste, mais il l'est devenu. Il a aussi une palette technique beaucoup plus riche. »

Cette saison, toutes compétitions confondues, Mbappé a marqué 24 buts et offert 14 passes décisives (en 34 parties disputées). Il est le joueur le plus décisif de Paris, loin devant Lionel Messi (7 réalisations et dix « assists »).