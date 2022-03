Contrat de Mbappé : la confiance du PSG contre la sérénité du Real Madrid

Par Jorge C. Picón – Le mardi 1er mars, le monde du football a découvert avec étonnement l'offre faramineuse avec laquelle le PSG tente de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Selon les révélations du quotidien Le Parisien, le PSG aurait proposé un contrat de deux ans avec à la clé un salaire annuel de 50 millions d'euros net.

Si Mbappé acceptait cette offre, il deviendrait le footballeur le mieux payé au monde. Par ailleurs, le PSG aurait proposé une prime à la signature de 100 millions d'euros à Mbappé pour accepter ce contrat. Au total, le PSG débourserait donc 200 millions d'euros pour conserver sa star jusqu'en 2024.

Compte tenu des chiffres révélés, cette nouvelle suscite l'inquiétude des supporters madrilènes qui tenaient pour acquis le recrutement de Mbappé au Real l'été prochain.

Mais cela ressemble plus à une tentative désespérée de la part du PSG. GOAL est en effet en mesure de confirmer que le Real Madrid reste très serein concernant l'avenir de Mbappé. Le champion du monde 2018 a déjà refusé plusieurs propositions alléchantes du PSG par le passé pour prolonger son contrat. En public et en privé, le joueur a même fait part de sa lassitude ne pas être considéré comme la pierre angulaire du PSG.

Le PSG met une grosse pression sur Mbappé pour le voir prolonger et en faisant fuiter les chiffres de sa dernière proposition, le Qatar affiche sa puissance économique mais aussi médiatique. Une partie de l'entourage de Mbappé ne voit d'ailleurs pas d'un mauvais œil le fait de rester encore quelques saisons au PSG. Des sources du club sont même persuadées que Mbappé peut encore prolonger même si cela devient compliqué à mesure que le temps passe.

Pour le moment, Mbappé reste silencieux et ne parle que lorsque la situation l'exige, comme lorsqu'il a égalé le nombre de buts de Zlatan Ibrahimovic avec le PSG après son doublé contre l'AS Saint-Etienne. Son discours, comme la saison dernière, a d'ailleurs été ambigüe afin de ne froisser aucun des deux camps.

Mbappé est plus concentré sur ce qui se passe sur le terrain qu'en dehors et veut quitter le PSG en ayant éliminé le Real Madrid et en ayant gagné la Ligue des champions. Malgré ce feuilleton médiatique, les performances de Kylian Mbappé ne sont pas affectées : il a déjà marqué 24 buts et délivré 17 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.

Un feuilleton médiatique qui arrive d'ailleurs dans sa dernière ligne droite puisque la saison sera terminée dans trois mois à peine. Le PSG en profite pour utiliser ses dernières cartouches tandis que le Real Madrid attend patiemment son heure.

Traduction par Xavier Béal