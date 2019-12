PSG, Neymar se confie sur son avenir : "Pourquoi vouloir partir d'ici ?"

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a fait le point sur son avenir et sur ses ambitions.

L'été dernier, le feuilleton Neymar a secoué la planète football. L'attaquant brésilien du voulait quitter le club de la capitale et retourner au . Il est finalement resté dans la capitale française, et depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup se demandent si le Brésilien a reculé pour mieux sauté l'été prochain, mais dans un entretien accordé à Football, Neymar s'est montré rassurant concernant son avenir.

"Aujourd’hui, je suis Parisien. Je me donne à 100 %. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. Je ne joue jamais pour être le numéro un. Je joue parce que j'adore le football, tout simplement. Je me sens simplement heureux quand je joue. Et, chaque fois que je suis sur un terrain, je me donne à 100%", a. expliqué le Brésilien.

"Peu de gens connaissent le vrai Neymar"

"Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la . Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois", a ajouté Neymar.

L'international brésilien s'est confié sur sa conception du leadership et de l'exemplarité : "Mais c'est quoi l'exemplarité ? Vous pensez que la perfection existe ? Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Chacun a ses petits travers. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aider l'équipe à gagner, à l'emmener vers la victoire. Ça peut être le capitaine, ou celui qui marque les buts. Chacun a sa façon d'être un leader, et possède ses propres vertus".

Souvent critiqué pour ses actes, parfois incompris, Neymar a parlé de sa personnalité : "Le vrai Neymar, peu de gens le connaissent vraiment. Mes parents et mes amis seulement. Ce que les gens voient, c'est quelque chose de totalement différent. Et au final, ils en voient peu ! Le vrai Neymar, il est très tranquille, très heureux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rester en famille et avec ses amis. J'aime profiter, savourer tous les moments de vie avec tout le monde".