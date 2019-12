PSG, Neymar évoque sa relation avec Mbappé : "Pas de compétition entre nous"

L'international brésilien a avoué s'être lié d'amitié avec l'attaquant français et a évoqué sa relation avec la Ligue des champions.

Trop peu souvent alignés ensemble ces derniers mois, en raison des blessures de l'international brésilien notamment, le duo Neymar-Kylian Mbappé fait des malheurs. Les deux hommes se sont encore illustrés face à l'AS Saint-Etienne. Ils se trouvent les yeux fermés et révolutionnent l'attaque du . Dans un entretien accordé à Football, Neymar s'est exprimé sur sa relation avec le champion du monde 2018.

"Elle est très bonne la relation. On est très amis, on s’entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner, et pour toujours marquer des buts. C’est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. On s’envoie des messages en permanence, et il n’y a pas de compétition entre nous. Quand l’un marque, l’autre vient toujours célébrer cette réussite avec lui. Notre relation est faite d’amitié, de camaraderie", a indiqué le Brésilien.

"Être éliminé de la C1, c'est horrible"

"S’il n’y a pas cela dans le foot, les choses ne se passent jamais bien. On a une grande complicité sur le terrain, une intimité qui se retrouve dans notre jeu comme dans la vie. Je crois que c’est bon pour nous deux comme ça l’est aussi pour l’équipe. On adore être ensemble, jouer ensemble, et c’est une relation qui, je crois, peut aider le Paris-Saint-Germain Lors de l'entraînement c'est différent. Il y a un petit jeu entre nous", a ajouté Neymar.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant du PSG est revenu sur les difficultés de son équipe en C1 : "La , c'est toujours difficile. Je suis resté quatre ans à Barcelone, et on ne l'a gagné qu'une seule fois. Ce n'est pas différent ici. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter. Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont empêché de jouer pendant des mois. Ce dont j'avais le plus besoin dans ces moments-là, c'était d'être au contact du terrain. Je n'ai jamais perdu une finale de C1, je ne sais pas la sensation que cela procure. Je sais juste que d'être éliminé, c'est horrible".

Enfin, il a assuré une énième fois ne pas avoir quitté le Barça pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi : "Non, je n'ai pas quitté le Barça pour devenir le meilleur joueur du monde, ni pour gagner le Ballon d'Or. Je suis parti parce que je voulais de nouveaux objectifs. Rien à voir avec le fait de vouloir gagner le Ballon d'Or ou ne pas vouloir être dans le même club que Lionel Messi. Cela a été un honneur pour moi de jouer avec lui. C'est mon ami et je l'aimerai toujours".