Neymar Senior : "Mon fils était très heureux à Barcelone"

Le père de Neymar explique pourquoi son fils tenait tant à quitter le PSG durant l'été pour retrouver le bonheur au Barça.

Lors de l’Edinburgh Sports Conference qui se tenait les 5 et 6 septembre derniers, le père de Neymar a expliqué pourquoi son fils tenait tant à revenir au et regrette qu'il n'ait pas pu lui permettre d'atteindre cet objectif.

« Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Et mon fils était très heureux au Barça. Quand ses amis barcelonais lui ont demandé s’il reviendrait, il a été touché.", raconte le père et représentant du joueur dans des propos relayés par Fox Sport Brasil.

Le papa de l'ancien de Santos semble regretter amérement que l'épilogue de la saga ait vu son fils rester au au lieu de retourner au Camp Nou.

"En tant que représentant du joueur, on se sent impuissant quand il n’y a pas de structure permettant de partir et d’arriver. Il n’y avait pas de clause libératoire ce qui a rendu les choses très compliquées. Nous avons lutté pour trouver un terrain d’entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui », estime encore Neymar Senior.