PSG - L'accueil hostile du Parc envers Neymar était justifié selon vous

Vous êtes plus de 50% à avoir trouvé que les banderoles et les chants insultants à l'encontre du Brésilien étaient légitimes samedi contre Strasbourg.

L'amour dure trois ans selon un célèbre ouvrage. Pourtant, entre les supporters parisiens et Neymar, il aura duré à peine deux saisons. Après l'intense feuilleton médiatique de cet été et sa forte volonté de revenir au , l'attaquant brésilien est finalement resté au .

Une partie du Parc des Princes, notamment le CUP (Collectif Ultras Paris) n'a pas pardonné à Neymar ses états d'âme intervenus cet été alors qu'il représente encore à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire : 222 millions d'euros. Des banderoles et des chants insultants ont animé la rencontre contre samedi après-midi (victoire 1-0, sur un but de Neymar).

"Neymar Sr. vendez votre fils à Vila Mimosa", pouvait-on lire sur l’une d’entre elles, faisant référence au plus grand quartier de prostitution de Rio de Janeiro. Sur une autre, il était écrit : "20 M€ pour rejoindre Messi. Pas de pu¨¨ à Paris." En deuxième période, rebelote avec le message suivant brandi en bas du Virage Auteuil. "Ton nom sur la Tour Eiffel, les M€ sur tes comptes, tes virées open-bar. Bienvenue en enfer, Calimero."

Nous vous avons demandés sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si cette accueil houleux réservé à l'ancien joueur de Santos et du Barça était bien légitime. Vous êtes plus de 50% à estimer que ces réprimandes étaient normales en raison de l'attitude du joueur au cours des dernières semaines et du mercato.

Le public parisien a-t-il été trop dur avec #Neymar par rapport à l'accueil qu'il lui a réservé contre Strasbourg ? Dites-nous tout 🤔 #PSG — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 15, 2019

"Neymar n'est pas au-dessus du PSG"

Pour Guedson, ces réactions hostiles à Neymar sont plus que justifiés. Il l'explique sur Facebook. "Sifflets bien mérités. Neymar n'est pas au-dessus du PSG, il mérite même de faire un chemin de croix pour se faire pardonner. Il a bien fait son job il a mis du coeur pour aller chercher ce but, c'est tout." Le but salvateur inscrit en fin de rencontre peut aussi être le moyen de faire la paix entre les deux partis, comme l'indique Abdouramane. "Neymar a mérité tout ceci mais les supporters sont faciles à reconquérir et il saura le faire."

Il y a aussi des supporters qui estiment que ce traitement particulier n'est pas le bon moyen pour se réconcilier avec Neymar. "Inadmissible! Les abonnements des auteurs de banderoles et chants injurieux doivent être résiliés", explique ainsi Gaëlle sur Twitter.

