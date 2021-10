PSG-Leipzig : Icardi finalement dans le groupe, Neymar forfait

Absent de l'entraînement ces derniers jours, Mauro Icardi fait bien partie des 22 joueurs convoqués pour affronter Leipzig. Neymar, lui, est forfait.

Lundi, à la veille de l'affrontement face au RB Leipzig en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino avait ouvert la porte à une présence de l'attaquant Mauro Icardi dans le groupe francilien. "Mauro Icardi fait partie de la liste. Il n'était pas à l'entraînement à cause de problèmes personnels. On verra ce soir (lundi) s'il peut faire partie du groupe face à Leipzig", avait ainsi confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse, prudent sur le sujet.

Visiblement, il semblerait que son compatriote argentin se soit montré rassurant aux yeux du staff technique. En effet, celui qui ne s'était pas entraîné avec ses partenaires ces derniers jours suite à des problèmes familiaux est bien présent dans le groupe convoqué pour défier les Allemands, au Parc des Princes (21h). Le gardien Keylor Navas, forfait pour le match de Ligue 1 face à Angers vendredi soir (2-1), est lui aussi convoqué pour cette rencontre décisive.

Neymar et Paredes sont forfaits

Néanmoins, le vice-champion de France ne sera pas au complet face à Leipzig. Bien au contraire, rentré blessé en France après les matches internationaux, Leandro Paredes souffre d'un problème musculaire à la cuisse et ne pourra prendre part à la rencontre. Surtout, le milieu offensif Neymar manquera à l'appel. "La priorité c'est la santé des joueurs. Là, Ney a un petit problème. On espère que cela sera une question de jours pour le retrouver (...) Il a fait l'entraînement mais il avait une gêne qui l'a empêché de faire la partie tactique de la séance. Après, la décision a été prise sur son indisponibilité", avait indiqué son entraîneur face aux médias, semant le doute sur sa présence lors du Classique contre l'OM, dimanche soir.





Absent du groupe et toujours en phase de reprise, le défenseur central Sergio Ramos va encore devoir patienter pour effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. "Sergio Ramos continue les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore quelques jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif", précise le Paris Saint-Germain dans son communiqué officiel publié en cours de matinée. Enfin, Angel Di Maria (Suspendu), Rafinha, Juan Bernat et Sergio Rico ne sont pas conviés non plus. Toujours est-il que l'objectif du PSG est clair : préserver sa place de leader du groupe A en prenant le meilleur sur le RB Leipzig, lanterne rouge de celui-ci avec zéro point.

Les 22 joueurs qui composent le groupe du PSG : Keylor Navas, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Danilo Pereira, Colin Dagba,Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Diallo, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe, Leo Messi, Nathan Bitumazala, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier.