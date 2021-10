Mauricio Pochettino avant PSG-Leipzig : "Neymar a un petit problème..."

Mauricio Pochettino est revenu sur l'absence de Neymar, à la veille de la réception du RB Leipzig en Ligue des champions.

On vient d'apprendre le forfait de Neymar. Difficile pour l'intégration du jeu collectif qui prend du retard ?

La priorité c'est la santé des joueurs. Là, Ney a un petit problème. On espère que cela sera une question de jours pour le retrouver.

Pourquoi Neymar s'est entraîné ?

Il s'est entraîné parce qu'il avait l'accord du staff médical. Nous on ne décide pas s'il peut ou pas. Il a fait l'entraînement mais il avait une gêne qui l'a empêché de faire la partie tactique de la séance. Après, la décision a été prise sur son indisponibilité. Pour vous expliquer un peu comment cela se passe, nous avons une réunion chaque jour avant l'entraînement avec les départements médical et performance pour parler de chaque joueur et évaluer s'il peut jouer ou s'entraîner. Ce n'est pas nous qui disons si un joueur peut jouer ou pas.

Avez-vous toujours à l'esprit la défaite face à Rennes ?

Le dernier match que l'on a joué c'est Angers. Le match de Rennes est derrière. Avec la trêve internationale on n'a pas eu de temps pour travailler mais les automatismes vont venir avec le temps.

Mauro Icardi n'était pas à l'entraînement ce lundi. Est-ce possible de le voir dans le groupe demain ?

Mauro Icardi fait partie de la liste. Il n'était pas à l'entraînement à cause de problèmes personnels. On verra ce soir (lundi) s'il peut faire partie du groupe face à Leipzig.

Est-ce difficile de remplacer des joueurs comme Messi ou Mbappé qui font partie des meilleurs joueurs du monde ?

On parle des meilleurs joueurs du monde, pourquoi les remplacer ? Il n'y a pas de logique.

On a vu que Neymar tire les pénalties, que Messi se chargeait des coups francs. Y a-t-il une hiérarchie sur les coups de pied arrêtés?

On est assez matures pour comprendre que l'on parle des meilleurs joueurs du monde, des joueurs qui ont aussi des capacités de communication. On n'a pas besoin d'imposer une décision de l'extérieur.

Face à Leipzig, la possession du ballon sera-t-elle importante ?

De la même façon que Leipzig, on a besoin de gagner ce match. Leipzig est une belle équipe, très énergique. La bonne utilisation du ballon sera importante et il faudra éviter de donner des opportunités de transition offensive. On a besoin d'une bonne organisation défensive aussi mais oui la possession du ballon sera importante.

Compte tenu de la blessure de Navas, Donnarumma va-t-il démarrer mardi ?

Je n'ai pas encore décidé qui va jouer mais Navas est disponible. Ou plutôt, j'ai déjà décidé qui va jouer mais je n'ai pas communiqué.

Verratti a été très important contre Manchester City, allez-vous le reconduire dans cette position de sentinelle ?

La vérité est que depuis notre arrivée, la question de sa position revenait. Maintenant avec la connaissance mutuelle que l'on a et aussi des dialogues avec le joueur, on sait qu'il peut jouer dans la même position que contre City. Mais on espère toujours avoir Marco Verratti avec nous.

Vous êtes arrivés, il y a moins d'un an. Avez-vous l'objectif d'imposer un style à cette équipe ? Et si oui, lequel ?

Il y a une idée, une méthodologie qui est très claire. On sait que pour certains, c'est peut-être invisible mais nous on est très contents de l'évolution de notre projet. Après il y a un contexte qui fait que cela met du temps à se voir. Mais c'est pareil ailleurs, que ça soit à Manchester City ou ailleurs. Regardez Sir Alex Ferguson, dans ses six premières années à Manchester United, il n'a pas gagné de titre et il est resté 25 ans à la tête de l'équipe. Avec le temps vous pourrez voir, on écrira même un livre (rires).